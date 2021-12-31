紐約市警全員取消休假 護時報廣場跨年夜

41--市警全員取消休假，確保時報廣場跨年夜活動安全進行。(記者張晨/攝影)

雖然全紐約市仍籠罩在Omicron變種病毒 迅猛傳播的陰影中，但時報廣場跨年夜也未因縮減規模而減慢慶祝的步伐；30日除了主舞台周圍的搭建及設備調試正在進行外，市警高層也在現場召開記者會表示，已經取消了所有警員的休假，全員隨時待命，目前也未有任何可信威脅。

影音來源：記者張晨

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，市各部門在應對此類大型活動時均會協同作戰，從監控整體局勢，收集和反饋情報，到現場資源調配，所有都在有條不紊的進行中；目前還沒有針對全市或任何節日慶祝活動的獨立、可信的威脅。

代理總警司巴雷爾(David Barrere)表示，市警也受到了新一波疫情 的打擊，導致大批人力缺失，但為了確保現場秩序，已取消所有健康警員的假期，要求全員到位隨時等待調遣。

除此之外，市警也與聯邦執法人員合作，增派更多包括穿制服和便衣在各個角落，實時監控現場動向；他表示，雖然因疫情縮減現場人數為1萬5000人，但同時又增加了許多其餘工作，包括檢查疫苗卡和身分證明，以及提醒配戴口防疫規定。

市警巡邏長(Chief of Patrol)霍姆斯(Juanita Holmes)則表示，強烈建議人們使用公共交通工具，因為從31日的凌晨4時開始，38街至59街和第五大道至第九大道將禁止車輛通行；同時兩個地鐵 口也將關閉，一個在42街交七大道，另一則為47街交百老匯(Broadway)。

霍姆斯同時敦促參與者要準備隨時配合市警的安全檢查，包括隨身物品及背包，切勿攜帶大件物品、任何帶有酒精的飲料或草坪椅，超規格的雨傘也有可能被當作潛在危險品沒收。

對於居住在周邊的民眾和參加其餘活動的人而言，市警也將在路口提供幫助，但需要出示適當的身分證明。

反恐小組指揮官馬特拉索(Martine Materasso)表示，K9巡邏犬、重武器小組皆在現場駐守，小組成員會對要求進入「凍結區」(Frozen Zones)的觀眾進行多層篩查，不會放過任何可疑目標。