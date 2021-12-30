時報廣場跨年慶典 亞當斯將宣誓就職

亞當斯在時報廣場水晶球慶典就職。(Getty Images)

候任紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)29日宣布，將在本年度最後一天的午夜暨2022年元旦凌晨，在時報廣場 水晶球跨年慶典上宣誓就職，屆時，在水晶球落下之際，他將成為歷史上第二位非洲裔與第110任紐約市長；而曾經在布碌崙(布魯克林)區長辦公桌前臨時安置的「亞當斯著名床墊」，也將被移至市長辦公室。

亞當斯表示，在就職典禮上，他將用一本家庭聖經來進行宣誓，時報廣場一直以來都是新年的代名詞，一個熱鬧、充滿活力與未來希望的地方，這些都是在他的競選活動及未來的市長生涯中所強調的主題，「我將帶領紐約，走出當前充滿挑戰的時刻」。

此前，亞當斯將就職典禮安排在布碌崙(布魯克林)的國王劇場(Kings Theatre)，但由於新冠變種病毒造成紐約市疫情升溫，亞當斯、候任市主計長蘭德(Brad Lander)及連任的市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)共同推遲了這一場在室內舉行的典禮；現任紐約市長白思豪(Bill de Blasio)，前幾日則將時報廣場跨年活動的人數限制在1萬5000人，所有到場人員屆時必須完全接種且戴口罩。

此外，沿襲亞當斯在抗疫初期在區長辦公室臨時安置床墊的「傳統」，他也將在新的市長辦公桌前安放一張床墊。