州府急增13檢測站 CityMD關31診所

紐約州新增設多個病毒檢測站，但提供病毒檢測的CityMD關閉了31間診所。(Getty Images)

在新冠變種病毒Omicron的肆虐下，紐約市 對於新冠檢測 需求量大增，紐約州府29日再在紐約州十個地區增設13個檢測站，其中七個位於紐約市和長島 地區，以因應暴增的檢測需求；與此同時，提供病毒檢測的連鎖診所CityMD，因為人手短缺，宣布關閉共31間診所。

對於州府增設病毒檢測站，州長霍楚(Kathy Hochul)在聲明中表示，這些在全州範圍加設的檢測站，將成為保護紐約民眾重要的設施。

這些檢測站有五個位於紐約市、兩個在長島，從29日起開始營運，民眾可以上網預約，同時這些新設檢測站也開放民眾不需預約、直接排隊檢測，不過由於等待人潮眾多，民眾恐怕得站在隊伍中數個小時，才輪到接受檢測。

Omicron變種病毒傳播快速，根據市衛生局數據，七天平均陽性率較一個月前增長了117%，在檢測需求激增的情況下，除了正在計畫中的聯邦政府大型檢測站，由市府運營的檢測站預計在本周加開，社區的快閃檢測站也仍在進行。

此次新加設的13個檢測站，在紐約市曼哈頓、史泰登島、布朗士、布碌崙(布魯克林)和皇后區都有，長島的檢測站則在哈帕克(Hauppauge)和罕普斯狄(Hempstead)，詳細地點、開放時間和預約，都可上網站https://bit.ly/32wRWkw查詢。

州府29日宣布將在1月3日開學前，向紐約市公校提供200萬個居家檢測試劑，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)在同日發表聲明，提醒此種快篩方式對Omicron變種病毒不敏感，容易出現「假陰性」，建議接觸陽性患者後三到五天務必再做第二次檢測。

查尋關閉的CityMD診所，請至網頁：https://www.citymd.com/citymd-temporary-closures。