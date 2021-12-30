我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1秒鐘3人染疫 加州破500萬例 全國第1

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

州府急增13檢測站 CityMD關31診所

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約州新增設多個病毒檢測站，但提供病毒檢測的CityMD關閉了31間診所。(Getty Images)
紐約州新增設多個病毒檢測站，但提供病毒檢測的CityMD關閉了31間診所。(Getty Images)

在新冠變種病毒Omicron的肆虐下，紐約市對於新冠檢測需求量大增，紐約州府29日再在紐約州十個地區增設13個檢測站，其中七個位於紐約市和長島地區，以因應暴增的檢測需求；與此同時，提供病毒檢測的連鎖診所CityMD，因為人手短缺，宣布關閉共31間診所。

對於州府增設病毒檢測站，州長霍楚(Kathy Hochul)在聲明中表示，這些在全州範圍加設的檢測站，將成為保護紐約民眾重要的設施。

這些檢測站有五個位於紐約市、兩個在長島，從29日起開始營運，民眾可以上網預約，同時這些新設檢測站也開放民眾不需預約、直接排隊檢測，不過由於等待人潮眾多，民眾恐怕得站在隊伍中數個小時，才輪到接受檢測。

Omicron變種病毒傳播快速，根據市衛生局數據，七天平均陽性率較一個月前增長了117%，在檢測需求激增的情況下，除了正在計畫中的聯邦政府大型檢測站，由市府運營的檢測站預計在本周加開，社區的快閃檢測站也仍在進行。

此次新加設的13個檢測站，在紐約市曼哈頓、史泰登島、布朗士、布碌崙(布魯克林)和皇后區都有，長島的檢測站則在哈帕克(Hauppauge)和罕普斯狄(Hempstead)，詳細地點、開放時間和預約，都可上網站https://bit.ly/32wRWkw查詢。

州府29日宣布將在1月3日開學前，向紐約市公校提供200萬個居家檢測試劑，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)在同日發表聲明，提醒此種快篩方式對Omicron變種病毒不敏感，容易出現「假陰性」，建議接觸陽性患者後三到五天務必再做第二次檢測。

查尋關閉的CityMD診所，請至網頁：https://www.citymd.com/citymd-temporary-closures。

提供病毒檢測的CityMD已關閉了31間診所；圖為民眾在門前排隊等候檢測的情景。...
提供病毒檢測的CityMD已關閉了31間診所；圖為民眾在門前排隊等候檢測的情景。(路透)

檢測 紐約市 長島

上一則

Omicron來勢洶洶 布碌崙小商業者壓力大增

下一則

候任市長 再任命市府3官員

延伸閱讀

新冠檢測需求暴增 紐約市、長島再開7檢測站

新冠檢測需求暴增 紐約市、長島再開7檢測站
染Omicron可抗Delta？南非研究：保護力升4倍

染Omicron可抗Delta？南非研究：保護力升4倍
紐約市今年主要罪案增5% 曼哈頓南區、皇后北區最嚴重

紐約市今年主要罪案增5% 曼哈頓南區、皇后北區最嚴重
日落公園72分局長卡斯特羅 升任副督察

日落公園72分局長卡斯特羅 升任副督察
紐約市府在5區設點發居家檢測包 每日2千份

紐約市府在5區設點發居家檢測包 每日2千份

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

2021-12-26 02:28
州長霍楚(左一)響應CDC縮短醫護人員隔離日期的新規，遭到紐約州護士協會強烈反對。(取自霍楚推特)

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

2021-12-27 08:31

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔