高確診鬧人力荒 MTA停運W線 建議搭R線再換N線

高確診導致員工缺勤，MTA部分線路停運，本周紐約客出行或受阻。(Getty Images)

大都會運輸署(MTA )29日早上在推特宣布W線列車停運，原因是因為大批員工確診，無人力支撐；而W線是早高峰的交通樞紐，影響了連結皇后區 阿斯托里亞(Astoria)和曼哈頓 南端之間的慢速本地線路通勤者。

「像紐約的每個人一樣，我們也受到了新冠肺炎激增的影響。」MTA在推特上寫道，正在利用現有的資源盡可能多地提供列車班次。

那些想要換乘W線的乘客被建議在曼哈頓乘坐R線，再至皇后區轉乘N線。

而在當日的通勤中，W線並不是唯一受到人力短缺影響的列車，在皇后區牙買加(Jamaica)和曼哈頓下城之間的J線沿線，高峰時段提供服務的Z線列車也在上午被取消，取而代之的是所有的J線列車運營的慢速本地線路服務。

MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)，MTA為所有車站提供全天候服務，隨時向乘客通報正常時刻表的所有調整。

他建議乘客應該在MTA.info、MYmta應用程序，或者車站的數字屏幕或社交媒體上查看服務更新和實際到達信息，並在mymtaalerts.com上通過手機信息或電子郵件註冊服務提醒。

MTA還警告乘客，由於同樣的原因，當日的A、E、G和R列車會有更長的間隔，通勤客或需等待更長的時間。

而此前紐約市捷運局(NYC Transit)已發出警告，本周通勤者可能會因捷運局人手短缺而面臨服務中斷的風險，一些線路的服務已經減少，會根據需要重新分配列車時刻表。

當局表示，他們正在採取「積極措施」，以確保足夠的服務；但也明確表示，紐約客這段時間的出行會因此產生一些不便。

本周開始，MTA已經開始「返聘退休雇員」並「激勵員工推遲節日休假」以確保一些線路的正常運行。

當前MTA報告的病毒檢測陽性率比全市平均水平12.63%低2%左右，此外MTA也表示，98%的員工遵守了「接種或檢測」政策。