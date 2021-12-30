Omicron來勢洶洶 布碌崙小商業者壓力大增

藍迪(右)為布碌崙小企業主提供疫情諮詢。(布碌崙商會提供)

布碌崙 (布魯克林)商會(Brooklyn Chamber of Commerce)的一項新研究發現，在一年中最繁忙及最賺錢的年末節日季，因為Omicron變種的迅猛傳播，布碌崙的小企業主在經營收支上再次面臨難題。

布碌崙商會就目前局勢從23日至28日對100多家企業進行了調查，在29日公布的報告中，有59%的小商業，在過去三周內有員工請病假在家，有77%的企業銷售額與2020年同期相比有所下降。

數據還指出，超過一半的企業在過去兩周內有業主或員工檢測呈陽性，且61%的受訪者表示收支不均且呈持續下降趨勢。

布碌崙商會會長藍迪(Randy Peers)在一份聲明中寫道，「Omicron讓我們所有人都備感意外，且在這個節日季對小企業造成了驚人的打擊；這是在許多小企業正在努力從疫情中復甦之際，如今我們將跨入2022年，而他們又要面臨另一個生死未卜的冬天。」

布碌崙商會表示，46%接受調查的企業減少了室內經營，且20%的企業不得不在假期期間暫時關閉；31%的企業主承受了顧客對口罩 令與疫苗 令的強烈反對。

市府在本月27日對私營企業實施了兩項新的疫苗規定：一項要求所有員工在27日之前提供至少接種一劑新冠疫苗的證明，而另一項則擴大了適用於室內用餐、健身、及娛樂活動的紐約之鑰(Key to NYC)疫苗通行證，要求12歲以上的人完全接種新冠疫苗，且五至11歲的青少年至少接種一劑疫苗；本月早些時候，州府則再次出台了強制口罩令。

根據市衛生局數據，從14日至20日，全市五區中有超過125個社區的七天平均高陽性率達到了10%或更高，且大約有40個社區在這一時段內報告了500例或更多的新增確診病例。