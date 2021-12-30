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史島家有五歲以下兒童家庭 全市最難獲病毒檢測

記者張晨／紐約報導
家有五歲以下兒童的史泰登島居民，全市最難獲新冠病毒檢測。(歐新社)
家有五歲以下兒童的史泰登島居民，全市最難獲新冠病毒檢測。(歐新社)

隨著Omicron變種病毒迅猛傳播，紐約市於本周開始增開檢測站，但由於大部分站點仍不習慣處理五歲以下的兒童，市府建議家長前往公立醫院；但這導致五大區中史泰登島家有幼童的家庭最難獲得檢測，因為三個市立醫院的檢測點不夠分散，人們不僅要在路上花費大量時間，更需在現場的寒風中排隊等待。

在市長白思豪29日的記者會上，當被問及如何為正在苦苦等待檢測的家庭擴大選擇範圍的時候，市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，家長們只需要尋找醫院在五區附近的檢測點即可。

「我理解這個問題，許多測試點都不習慣處理幼兒，但我們可以。」他表示，如果你有一個五歲以下的孩子，把他們帶到我們的檢測點。」

根據市府公布的信息，市立醫院所屬的史島聖喬治渡輪站(St. George Ferry Terminal)、島范德堡大道(Vanderbilt Avenue)的哥譚診所(Gotham Clinic)以及聖約翰維拉學院(St. John Villa Academy)是該島五歲以下兒童可以接受檢測的唯三場所。

但卡茲似乎沒有意識到這三個地點距離非常之近，據美國人口普查局(U.S. Census)估計，在這個面積近60平方哩的島嶼上，這些三個地點可能會讓一些家庭、特別是在孩子未接種疫苗的情況下前往，遭遇交通阻力。

一般估計，在乘坐公共交通的情況下，非附近的史島家庭要到達這三個檢測地需用時一個小時，自行開車單程時長也需要45分鐘，且還未算入在寒風中大排長龍的等待檢測的時間。

為此，史泰登島市議員博萊利(Joe Borelli)已經致信州長霍楚(Kathy Hochul)呼籲更好地分配新冠檢測資源，「我認為各級政府需要共同努力，提高整島的檢測能力。」他表示，需求是真實的，不能讓人們，尤其是老人和小孩在寒風中排長隊等候。

檢測 史泰登島 人口普查

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