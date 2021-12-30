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哥大、康乃爾、羅切斯特等大學 強制師生打補強針

記者鄭怡嫣／紐約報導
包括康乃爾大學在內的多所位於紐約州的大學提出必須打補強針新規定。(本報檔案照)
包括康乃爾大學在內的多所位於紐約州的大學提出必須打補強針新規定。(本報檔案照)

隨著新冠疫情攀升，全國各地高校陸續調整抗疫政策，規定師生及校內員工必須打補強針方能進入校園，包括哥倫比亞大學(Columbia University)、康乃爾大學(Cornell University)、綺色佳學院(Ithaca College)、雪城大學(Syracuse University)、羅切斯特大學(University of Rochester)、瓦薩學院(Vassar College)、瑪麗斯特學院(Marist College)等在內的位於紐約州內大學，也已提出此新規。

康乃爾大學規定，師生及校內員工必須在明年1月31日以前、或是在完全注射保護期過期的一個月內完成補強針的接種；在12月，該校的確診率持續攀升，截至29日，共有超過2500人確診，單15日一天，校內就有328人確診。

綺色佳學院規定，師生及校內員工必須在明年2月15日以前、或是在完全接種保護期過期的一個月內完成補強針的接種；雪城大學則規定，師生及校內員工必須在明年春學期開學以前、或是在完全接種保護期過期前完成補強針的接種。

疫情 紐約州 哥倫比亞大學

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