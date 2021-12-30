哥大、康乃爾、羅切斯特等大學 強制師生打補強針
隨著新冠疫情攀升，全國各地高校陸續調整抗疫政策，規定師生及校內員工必須打補強針方能進入校園，包括哥倫比亞大學(Columbia University)、康乃爾大學(Cornell University)、綺色佳學院(Ithaca College)、雪城大學(Syracuse University)、羅切斯特大學(University of Rochester)、瓦薩學院(Vassar College)、瑪麗斯特學院(Marist College)等在內的位於紐約州內大學，也已提出此新規。
康乃爾大學規定，師生及校內員工必須在明年1月31日以前、或是在完全注射保護期過期的一個月內完成補強針的接種；在12月，該校的確診率持續攀升，截至29日，共有超過2500人確診，單15日一天，校內就有328人確診。
綺色佳學院規定，師生及校內員工必須在明年2月15日以前、或是在完全接種保護期過期的一個月內完成補強針的接種；雪城大學則規定，師生及校內員工必須在明年春學期開學以前、或是在完全接種保護期過期前完成補強針的接種。
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