紐約客談╱檢測站、接種站排長龍 不得新冠也得流感

新冠變種病毒Omicron在紐約市傳播快速，光是29日一天，就增加了近4萬例確診；面對來勢洶洶的病毒，民眾對於新冠檢測 需求也大增，在全市各社區，只要有檢測站或流動檢測車的地方，都可以看到長長的人龍。

為了因應民眾對新冠檢測的需求，州、市府都加設多個檢測站，聯邦政府也在規畫開設大型檢測站；不過目前有的檢測站，不少民眾花費好幾個小時，不論晴雨、氣溫，排隊等待。

日前更聽說在曼哈頓下東城，有民眾在隊伍中排了六、七個小時，才順利接受檢測，如今新冠病毒壟罩、流感 病毒虎視眈眈的情況下，身體強健的沒事，但體弱多病的，就算沒有感染新冠，恐怕也要得了流感。

另外，日前市府還在全市五區各開設一個居家檢測包領取點，每日個發放2000個檢測包，讓民眾可以到定點領取，不過在主流媒體的照片中，都可看到領取點擠滿著大量人潮站在窗口，幾乎是用「爬」的，才搶到一個檢測包，但在人與人如此靠近之下，估計就算原本沒染疫，若其中有人帶有病毒，其他人大概也會遭殃。

接受檢測可以增加心安，但做完檢測，並不代表自己就和病毒「絕緣」；根據市府數據，目前染疫住院者其中有大部分均未接種疫苗 ，因此想降低染疫後重症風險，最佳方法還是接種疫苗以及補強針，同時做好防疫措施，包括勤洗手、戴口罩、避免群聚。

在新冠檢測需求量大的情況下，一般民眾若沒特殊情形，應把資源留給真正需要的人；那些已經出現類似症狀者，就先待在家、觀察情況，別抱病出現在隊伍裡了吧。

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