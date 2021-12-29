新冠檢測報告放鴿子 紐約客高價求快

曼哈頓中城的快速檢測站Labworq，昨日剛把「24小時出結果」海報中的「24」用封條遮住。（記者張心／攝影）

隨著全州每日新增感染者直逼5萬大關，紐約市 的新冠檢測 站再次人滿為患，等待報告的時間也從常規的24小時延長為五日，一些市民甚至一周之後仍沒有收到任何結果，不少人轉而支付額外高價以盡快獲得檢測報告。

近期在曼哈頓 街頭隨處可見的快速檢測站Labworq，昨日剛把「24小時出結果」海報中的「24」用封條遮住，因為該公司上周因「欺騙消費者」罪名被州檢察長詹樂霞(Letitia James)點名警告。22日有匿名消費者寫信至檢察長辦公室，投訴本承諾24小時提供檢測報告的Labworq，五日之後都沒有給出任何結果，導致該消費者沒能趕上聖誕節飛往外國的班機。

州檢察長辦公室表示，「關於何時得到檢測報告的誤導性說辭，在節假日期間尤其令人擔憂，因為許多人依靠該預計時間來進行假期和復工安排。」

無獨有偶，備受紐約市民信賴的CityMD病毒檢測站，也對三到五日出結果的承諾「放鴿子」。家住森林小丘的吳女士回憶，自己20日做的PCR檢測直到27日都未出結果，且並未收到任何的書面解釋，「和我一起去的朋友也沒有收到報告，我們打電話、發郵件、發推特和臉書信息，都沒有得到回應。」吳女士表示，後來聽說ClearMD比較靠譜，但是基本只在曼哈頓有站點，於是預約後搭乘一小時的捷運前去測試。

「但是ClearMD也在門上貼了新的告示，說本身宣傳的48小時出結果，現在已不是該時間段內就能拿到自己的檢測報告，而是PCR檢測試劑到達實驗室後開始算需要48小時。」吳女士說，自己為了復工安排，只能考慮額外付費獲得Rapid PCR報告，店內標價150元可以在第二日晚上8時收到結果，支付400元可以兩小時內獲得檢測報告。

家住曼哈頓西村(West Village)的John Bowen對CBS表示，自己為了趕搭英國的飛機，26日支付了150元選了快速出報告篩檢，但是直到27日晚上10時，他仍舊未收到結果，「我在行李托運處驚慌失措地等著，不停地給客服打電話，但是他們沒有回復。」

州檢察長辦公室對此表示，建議消費者在做核酸檢測前，先詢問檢測條款和條件，看是否有退款承諾，「如果公司違約後並未賠償，消費者可以撥打(800)771-7755投訴。」