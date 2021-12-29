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快速篩檢返校新規 教師工會質疑

記者張心／紐約報導
公校1月3日照常開學，將加大檢測力度。（美聯社）
公校1月3日照常開學，將加大檢測力度。（美聯社）

為確保1月3日開學後返校師生的安全，方便師生和家長能夠盡快獲得檢測協助，州長霍楚(Kathy Hochul)和市長白思豪(Bill de Blasio)28日宣布在紐約市公校啟動「快速篩檢和返校政策」(Rapid Test-To-Return Program)，但遭紐約教師聯合工會(UFT)質疑。

這項被白思豪稱為「保持安全也保持開放」(Stay Safe and Stay Open)的校園檢疫政策，規定當班級里一個或多個學生檢測結果呈現陽性時，不會立刻使整個教室的學生居家隔離在線上課，而是迅速提供給該班級所有學生快速檢測試劑，如果無症狀且首次測試結果為陰性的學生，則可以在第二日返回校園繼續學習，但必須於七日後再次做第二次新冠檢測。

如果市教育局(DOE)的「戰情室」(Situation Room)查明有大規模校內傳染，則仍舊會強制關閉整間學校。

與此同時，州府還將在本周末前，為此向全市公校發放200萬個快速檢測試劑；市府也將在公校內新增PCR檢測站，以便所有學生和教職員工每周能做兩次PCR核酸檢測，以擴大搜集全市教育系統的樣本數量。

市教育局也要求家長簽署市教育局發放的新冠病毒檢測表，並且再在全市開設40個檢測點，增設至160個，方便家長於校外做新冠測試，並且呼籲未接種的家長為了孩子的安全盡快接種疫苗。

教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)感謝霍楚聽取了該會的要求，願意為全市學校提供200萬個快速測試劑，能使所有密接人員可以立刻知道自己是否具有傳染性；但也直言對於市府和市教育局「戰情室」能否有效推行新政策表示懷疑，「老師們已經準備好1月3日重返崗位，但不知道市府是否做好了準備，確保每個學校能夠擁有新的檢疫舉措施。」

過去幾周，「戰情室」已經在Omicron爆發後瀕臨癱瘓，淪落到需要各個公校自行決定是否要轉線上授課，穆格魯對此表示，不知道市府下周開學前是否能建立起一個改進的「戰情室」，「我們正在朝著安全復課的方向邁進，但我們還遠遠未到勝利的一步。」

明年1月3日紐約公校照常開學，市府將在校內推行快速篩檢政策。（市教育局提供）
明年1月3日紐約公校照常開學，市府將在校內推行快速篩檢政策。（市教育局提供）

檢測 教育局 公校

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