堂食查兒童疫苗 遭遇反彈…觀光客投訴 業者怨影響生意

紐約市日前要求5至11歲兒童在進入餐館堂食、娛樂場所等須出示至少接種一劑的疫苗證明。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 日前要求兒童在進入餐館堂食等場所須出示疫苗 證明，遭到業者、家長和觀光 客的反彈；市長白思豪(Bill de Blasio)28日在例行記者會上，駁斥了反對者的擔憂以及餐館業者認為會對生意造成的負面影響，強調「這是正確做法」，應以所有人的健康安全大局為重。

根據數據，紐約有27%五至11歲的兒童至少接種了第一劑疫苗，完成兩劑接種則僅有16.4%；而目前激增的住院患者中有不少為兒童，根據州衛生廳數據，這些染疫住院的兒童均未接種疫苗。

紐約市於本月中開始，要求5至11歲的兒童在進入室內堂食、健身房、娛樂場所，或是具有較高風險的學校課堂活動時，需要擁有至少一劑疫苗接種證明；同時從27日起，12歲及以上者進入上述場所，也需要至少兩劑疫苗接種證明，雖說政府希望藉此提高兒童疫苗接種率，但在餐館業者和家長，都引起不小抱怨。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，自從市府公布新規後，該聯盟收到幾十個外國觀光客的投訴，表示一家人早早就預定好了觀光行程，但由於孩子還無法在自己的國家接種兒童疫苗，來到紐約市，只能在寒風中吃飯。

華埠勿街粵菜館李女士表示，該店主要是做觀光客生意，在聖誕節、跨年節日季期間，社區湧入不少外地觀光客，雖然七成人都知道要出示疫苗接種證明，但對於那些有帶孩子的顧客，則多因無法出示證明而只能坐在戶外用餐。

李女士說，「規定是最近才開始，每次我們都要再解釋一遍，相當浪費時間，也有不少顧客聽完後憤憤然離開餐館。」

華人家長孫凱頡則表示，自己的孩子七歲，目前仍未接種疫苗；他說，孩子年紀尚小，疫苗對成人長遠的影響尚不可知，更難判斷疫苗打入孩子幼小的身體會產生什麼影響；雖說兒童疫苗劑量較小，仍希望再觀望一陣子再決定是否接種給孩子接種。

對於各界抱怨，白思豪28日回應稱歡迎民眾的反饋，「但綜觀大局，規定是為了所有紐約市民的健康安全以及城市復甦，這是對的事。」