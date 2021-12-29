我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

快篩、返校…紐約下周開學 免大範圍隔離

記者張心／紐約報導
紐約市出台公校防疫和檢測新規，圖為家長為學生填寫新冠病毒檢測表。（美聯社）
紐約市出台公校防疫和檢測新規，圖為家長為學生填寫新冠病毒檢測表。（美聯社）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長白思豪(Bill de Blasio)和候任市長亞當斯(Eric Adams)28日宣布，將向紐約市學校提供居家檢測盒，自明年1月3日開學日起，若有學生確診染新冠，同班級的學生在七日內須檢測兩次，盡量保證不大範圍隔離。

白思豪宣布的全市學校快速篩檢和返校政策(Rapid Test-To-Return Program)，還包括每周雙倍的PCR檢測、發放200萬個快速檢測盒和增至160個校外檢測點等，方便師生和家長都能盡快獲得檢測協助。

面對肆虐的Omicron變種病毒造成的確診數激增，為確保假期後返校師生的生命安全，此次全市教育系統的檢疫措施升級，旨在避免此前因出現個別感染病例而全面關校的情況，白思豪稱之為「保持安全也保持開放」(Stay Safe and Stay Open)的校園防疫原則。

具體措施為：當一個或多個學生新冠檢測結果呈陽性時，不必讓整個教室的學生居家隔離並在線上課，而是迅速提供給該班級所有學生快速檢測盒，若無症狀且首次檢測結果為陰性，就則可以在次日返校繼續學習，但必須於七日後做第二次檢測。

「我們明白家長的憂慮，但是學生還是得在1月3日回到學校學習，因為學校始終是安全的。」白思豪表示，市教育局的「戰情室」(Situation Room)將繼續監控公校的疫情發展，「如果有證據表明校內出現大規模傳染，市府仍會要求關閉整個學校」。

市府還將在公校內增設PCR檢測站，以便所有教職員工每周能做兩次PCR核酸檢測，「當教室裡發現確診病例時，學校應該緊急使用檢測盒，同時每周所有的學生和教職員工，無論是否已接種疫苗，都應在校內做PCR篩檢，以擴大樣本量。」

白思豪表示，市教育局還將要求家長教育局發放的新冠病毒檢測表；市府還會在全市增設至160個檢測點，方便家長於校外做新冠測試，家長為了孩子的安全，應盡快接種疫苗。

「州政府也將於本周末前，向學校發放100萬個快速檢測試劑盒，共計200萬個快速檢測盒，使學校可在開學日就能有充足的檢疫準備。」州長霍楚說。

候任市長亞當斯也表示，新的市府將在新年繼續貫徹這項全新的學校篩檢政策；他並讚揚白思豪在迎戰Omicron變種病毒帶來的新一波疫病大流行中，所體現的合作精神。

紐約州長霍楚和市長白思豪聯袂宣布，將於1月3日起在紐約市公校實施快速篩檢和返校政...
紐約州長霍楚和市長白思豪聯袂宣布，將於1月3日起在紐約市公校實施快速篩檢和返校政策。（市長辦公室提供）

檢測 教育局 白思豪

上一則

被石砸傷華婦甦醒 不能認人說話 嫌犯拒認罪

延伸閱讀

紐約市公校1月3日照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次

紐約市公校1月3日照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次
紐約市私企疫苗強制令生效 全美最嚴 褒貶不一

紐約市私企疫苗強制令生效 全美最嚴 褒貶不一

白思豪：很快宣布是否選州長 史里華挺小朱利安尼

白思豪：很快宣布是否選州長 史里華挺小朱利安尼
紐約市兒童血鉛超標率 續降

紐約市兒童血鉛超標率 續降
私企疫苗強制令生效 逾期未交證明 雇主須將員工逐出

私企疫苗強制令生效 逾期未交證明 雇主須將員工逐出

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高