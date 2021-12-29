快篩、返校…紐約下周開學 免大範圍隔離

紐約市出台公校防疫和檢測新規，圖為家長為學生填寫新冠病毒檢測表。（美聯社）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長白思豪 (Bill de Blasio)和候任市長亞當斯(Eric Adams)28日宣布，將向紐約市學校提供居家檢測 盒，自明年1月3日開學日起，若有學生確診染新冠，同班級的學生在七日內須檢測兩次，盡量保證不大範圍隔離。

白思豪宣布的全市學校快速篩檢和返校政策(Rapid Test-To-Return Program)，還包括每周雙倍的PCR檢測、發放200萬個快速檢測盒和增至160個校外檢測點等，方便師生和家長都能盡快獲得檢測協助。

面對肆虐的Omicron變種病毒造成的確診數激增，為確保假期後返校師生的生命安全，此次全市教育系統的檢疫措施升級，旨在避免此前因出現個別感染病例而全面關校的情況，白思豪稱之為「保持安全也保持開放」(Stay Safe and Stay Open)的校園防疫原則。

具體措施為：當一個或多個學生新冠檢測結果呈陽性時，不必讓整個教室的學生居家隔離並在線上課，而是迅速提供給該班級所有學生快速檢測盒，若無症狀且首次檢測結果為陰性，就則可以在次日返校繼續學習，但必須於七日後做第二次檢測。

「我們明白家長的憂慮，但是學生還是得在1月3日回到學校學習，因為學校始終是安全的。」白思豪表示，市教育局 的「戰情室」(Situation Room)將繼續監控公校的疫情發展，「如果有證據表明校內出現大規模傳染，市府仍會要求關閉整個學校」。

市府還將在公校內增設PCR檢測站，以便所有教職員工每周能做兩次PCR核酸檢測，「當教室裡發現確診病例時，學校應該緊急使用檢測盒，同時每周所有的學生和教職員工，無論是否已接種疫苗，都應在校內做PCR篩檢，以擴大樣本量。」

白思豪表示，市教育局還將要求家長教育局發放的新冠病毒檢測表；市府還會在全市增設至160個檢測點，方便家長於校外做新冠測試，家長為了孩子的安全，應盡快接種疫苗。

「州政府也將於本周末前，向學校發放100萬個快速檢測試劑盒，共計200萬個快速檢測盒，使學校可在開學日就能有充足的檢疫準備。」州長霍楚說。

候任市長亞當斯也表示，新的市府將在新年繼續貫徹這項全新的學校篩檢政策；他並讚揚白思豪在迎戰Omicron變種病毒帶來的新一波疫病大流行中，所體現的合作精神。