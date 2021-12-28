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暫不考慮關校 霍楚籲5至11歲兒童盡快接種

記者鄭怡嫣／紐約報導
州長霍楚(左一)表示不會關閉公立學校。(州長辦公室提供)
州長霍楚(左一)表示不會關閉公立學校。(州長辦公室提供)

儘管紐約州兒科醫院的住院率持續攀升，但州長霍楚(Kathy Hochul)27日宣布，暫無關閉學校的打算，州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)則表示，五歲至11歲兒童的完全接種率比預期地要低上很多，僅16.4%，呼籲更多家長趁冬假帶著孩子盡快接種新冠疫苗

州衛生廳的最新數據顯示，在19日至23日間，共有184名兒童因為感染新冠而住院，其中109名為紐約市兒童，兒科醫院的住院率正持續攀升；不過州長霍楚表示，沒有在全州關閉學校的打算，學校因為有個別學生染疫而時開時關，學生很難學好，且全州缺乏足夠的托兒服務機構，閉校對許多雙職工家庭也是打擊，比起閉校，她更希望學生能盡快接種新冠疫苗並注射補強針。

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據則顯示，自11月3日CDC批准五歲至11歲兒童可開始接種輝瑞新冠疫苗(Pfizer)後，紐約州五歲至11歲兒童的完全接種率僅16.4%，打了一針疫苗的兒童占27.3%；相比之下，12歲至17歲兒童的接種率則要高上許多，完全接種率高達66%，已打一針的兒童占75.1%。

州衛生廳長巴塞特對此表示，五歲至11歲兒童的接種率比預期地還要低，令人十分失望，敦促家長利用這個假期趕快行動起來，「我希望他們能明白，新冠疫苗被證實能減少染上嚴重疾病的概率，(不打疫苗)孩子很可能會染疫、會生病」。

紐約州目前施行的是「檢測後可留校上課」(Test to Stay)的政策，學生即使尚未接種新冠疫苗或已密接確診人士，只要檢測結果為陰性，即可來校上課；為保證學生能隨時進行檢測，州府也已於日前向各校發放幾百萬份能夠在家快速自檢的新冠試劑盒，當有學生確認感染時，這些檢測盒也將被寄到每位同班同學的家中。

疫苗 檢測 紐約州

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