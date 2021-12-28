紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

越來越多的科學證據顯示，Omicron 變種病毒的危害小於Delta變種，但哥倫比亞大學附屬醫院的急診醫生史賓塞(Craig Spencer)認為，危害的大小還要視打過何種疫苗 以及接種幾次而定；他說，只要正確接種新冠疫苗，感染Omicron的症狀就像感冒一樣溫和。

疫情爆發後，史賓塞因為初期在推特 發表應對病毒的系列評論而成為網紅。他27日又在推特詳細分析了Omicron變種的病症，談到患者因為接種疫苗的次數不同，產生的症狀也有不同。

史賓塞說：「在我看到打了第三針的病患中，他們都是症狀輕微，主要是喉嚨疼，大部分人是這樣；也有人感覺疲倦，或許是肌肉疼，但都沒有呼吸困難，沒有氣短，大家都稍感不適，但能挺得住，就像感冒一樣。」

他說：「在打過第二針的病患中，我是指輝瑞與莫德納的疫苗，他們仍然是輕症，但症狀要比打過第三針的人重些。有疲倦感、發燒和咳嗽的人多了，感覺難受的人較多，但沒有氣短，也沒有呼吸不暢，多數人感覺還好。」

他接著說：「對於只打過一劑嬌生疫苗、但沒打加強針的人，就不那麼好了；我看的多數此類病患中，普遍是症狀較重，感受難受，包括發燒多日、體虛、疲倦，部分人氣短咳嗽；但還沒人需要住院，也沒人需上氧氣，沒有生命危險。」

至於從未打過疫苗的人，感染後的住院率要比接種過的人高15倍。史賓塞說：「在所有需要住院的病患中，幾乎都沒打過疫苗，表現為嚴重氣短，走路需藉助氧氣，每個人都要定時吸氧。」

史賓塞的推特明白無誤地表明，接種的多寡以及是否接種的後果大不一樣，沒接種的人要抓緊打疫苗、只打過一劑嬌生疫苗的人要打第二針，如有條件，應打補強針。

史賓塞說：「無論屬於哪個政黨、對戴口罩有何看法以及住在哪個國家，作為你們信任和半夜會因生病前來敲門的急診醫生，我可以負責任地說，面對來勢洶洶的Omicron變種病毒，人們還是更應選擇接種疫苗。」