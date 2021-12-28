我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

編譯孫梁／綜合27日電
27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)
27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

越來越多的科學證據顯示，Omicron變種病毒的危害小於Delta變種，但哥倫比亞大學附屬醫院的急診醫生史賓塞(Craig Spencer)認為，危害的大小還要視打過何種疫苗以及接種幾次而定；他說，只要正確接種新冠疫苗，感染Omicron的症狀就像感冒一樣溫和。

疫情爆發後，史賓塞因為初期在推特發表應對病毒的系列評論而成為網紅。他27日又在推特詳細分析了Omicron變種的病症，談到患者因為接種疫苗的次數不同，產生的症狀也有不同。

史賓塞說：「在我看到打了第三針的病患中，他們都是症狀輕微，主要是喉嚨疼，大部分人是這樣；也有人感覺疲倦，或許是肌肉疼，但都沒有呼吸困難，沒有氣短，大家都稍感不適，但能挺得住，就像感冒一樣。」

他說：「在打過第二針的病患中，我是指輝瑞與莫德納的疫苗，他們仍然是輕症，但症狀要比打過第三針的人重些。有疲倦感、發燒和咳嗽的人多了，感覺難受的人較多，但沒有氣短，也沒有呼吸不暢，多數人感覺還好。」

他接著說：「對於只打過一劑嬌生疫苗、但沒打加強針的人，就不那麼好了；我看的多數此類病患中，普遍是症狀較重，感受難受，包括發燒多日、體虛、疲倦，部分人氣短咳嗽；但還沒人需要住院，也沒人需上氧氣，沒有生命危險。」

至於從未打過疫苗的人，感染後的住院率要比接種過的人高15倍。史賓塞說：「在所有需要住院的病患中，幾乎都沒打過疫苗，表現為嚴重氣短，走路需藉助氧氣，每個人都要定時吸氧。」

史賓塞的推特明白無誤地表明，接種的多寡以及是否接種的後果大不一樣，沒接種的人要抓緊打疫苗、只打過一劑嬌生疫苗的人要打第二針，如有條件，應打補強針。

史賓塞說：「無論屬於哪個政黨、對戴口罩有何看法以及住在哪個國家，作為你們信任和半夜會因生病前來敲門的急診醫生，我可以負責任地說，面對來勢洶洶的Omicron變種病毒，人們還是更應選擇接種疫苗。」

Omicron變種病毒持續在紐約市傳播，圖為27日在曼哈頓的一個流動檢測點，市民...
Omicron變種病毒持續在紐約市傳播，圖為27日在曼哈頓的一個流動檢測點，市民在接受病毒檢測。(路透)
紐約急診室醫生史賓塞表示，只要正確接種疫苗，感染Omicron後的症狀就像感冒一...
紐約急診室醫生史賓塞表示，只要正確接種疫苗，感染Omicron後的症狀就像感冒一樣輕微。(取自哥大醫院網站)

疫苗 Omicron 推特

上一則

暫不考慮關校 霍楚籲5至11歲兒童盡快接種

延伸閱讀

CDC建議隔離期10天減為5天 拜登承認目前檢測資源不足

CDC建議隔離期10天減為5天 拜登承認目前檢測資源不足
台灣馳援口罩 孫曉雅：美國有史以來最大量捐贈者

台灣馳援口罩 孫曉雅：美國有史以來最大量捐贈者
紐約新冠確診聖誕節後飆升 兒童住院率增加近5倍

紐約新冠確診聖誕節後飆升 兒童住院率增加近5倍
Omicron染病激增致人手不足 紐約MTA本周減少捷運班次

Omicron染病激增致人手不足 紐約MTA本周減少捷運班次
72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官