「無畏女孩」贏了 至少可再留守紐約證交所3年

紐約證交所門前的「無畏女孩」(Fearless Girl)雕像，至少未來三年會留守在原地。(路透)

曼哈頓下城「無畏女孩」(Fearless Girl)雕像日前贏得地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)投票 表決，至少未來三年留守在紐約證券交易所(NYSE)前。負責監督公共藝術作品的公共設計委員會(Public Design Commission)明年將正式裁定雕像地點， 這個過程本該在雕像安裝前完成，但無畏女孩的情況很複雜。

「無畏女孩」2017 年抵達紐約市 ，挑釁站在著名的華爾街 銅(Charging Bull )對面，被譽為女性賦權和性別平等的象徵。

這正是雕像創作者維斯巴爾(Kristen Visbal) 本意。但該雕像是由道富環球顧問公司(State Street Global Advisors)委託創作，批評者認為，雕像是假企業女權主義的工具，被出資企業當作行銷噱頭。

無畏女孩冠上道富銀行之名，反映公司空洞的擺出現代價值觀姿態，維斯巴爾創作本意受挫。

創作者與出資者對立。道富2019年控訴維斯巴爾擅自出售銅像複製品，藝術家反訴，無畏女孩命運變得錯綜複雜。

道富銀行發言人奧夫納(Olivia Offner)說，該公司對投票結果滿意，將繼續努力確保無畏女孩留下。

維斯巴爾要的更多，推動雕像成為紐約市永久公共藝術品，與道富切割 。

為換取道富的雕像所有權，維斯巴爾說她願意捐贈新鑄件給紐約市，道富公司可擁有；這非第一個複製品，媒體此前報導，維斯巴爾製作25版「無畏女孩」和兩份藝術家證明，共賣出八份複製品，售價25萬元，還賣出100多個縮影版，單價約6000元。

就在這些買賣完成後，道富提訴。

雕像腳下的道富集團牌匾已不復見，但有交通部提供的標誌，文字未徵詢維斯巴爾意見；這位藝術家不贊同如此狹義的見解。

歷史保護主義者芬(Todd Fine)說，假如公共設計委員會明年開會拒絕，無畏女孩將從現址移除。