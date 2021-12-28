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紐約客談／休假已結束 檢測沒結果

紐約客談

說一個黑色幽默。一名紐約男子，因為在工作場所接觸了新冠確診病例，在聖誕節前夕帶全家接受了病毒檢測，快篩(rapid test)結果都是陰性，於是照原計畫駕車前往加拿大休假，聖誕節後返家，次日PCR結果出爐，該男子為陽性；頓時雞飛狗跳，一邊要通知公司和同事，一邊要通知旅行中見過的親友，然後一家人趕緊再去檢測。這一番折騰，只怕也是徒勞，病毒恐早已傳播到千里之外了。

這個真實事件，暴露了當前美國新一波疫情的兩個嚴重問題：一是PCR檢測出結果太慢，二是快篩的準確率堪憂。

Omicron開始肆虐以來，接受病毒檢測的人數暴增，以檢測機構CityMD為例，PCR檢測三至五日的常規處理時間，已延長為五至七天；因此，許多民眾採用快篩與PCR結合的方式，快篩呈陰性的話，就照常上班和出遊了，然後再等PCR報告。

然而，快篩的準確度遠遠比不上PCR，只有七成上下，這就導致大批假陰性病例成了漏網之魚；得知快篩陰性的民眾，班照上、歌照唱、舞照跳，更要命的是照常出遊，跨州甚至出國；所到之處，有疫苗接種卡和快篩陰性報告保駕護航，人們毫無防備，病毒也自然就趁虛而入了。

開頭那位紐約居民在得知PCR陽性後，十分感慨地表示，這一路害了不少人，聚會過的親戚朋友還能打電話通知一聲，讓他們趕快去檢測；但是在酒店、餐廳及其他公共場所接觸過的人，就無法提醒了；以Omicron的傳播速度，只要有少數人中招，病毒也就很快擴散開來。

情況還有更糟的，有一位朋友，接受PCR檢測已經八天了，還沒結果呢。

紐約客談，每周二至周六見報。

檢測 聖誕節 Omicron

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