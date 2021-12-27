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紐約市日增1.5萬確診 再有百老匯音樂劇停擺

記者顏嘉瑩／紐約報導
變種新冠病毒Omicron在紐約市快速傳播，全市陽性率飆升。(記者顏嘉瑩／攝影)
變種新冠病毒Omicron在紐約市快速傳播，全市陽性率飆升。(記者顏嘉瑩／攝影)

變種新冠病毒Omicron紐約市快速傳播，根據市長白思豪(Bill de Blasio)最新公布數據，26日共有近1萬5000個新增病例，而市衛生局最新數據也顯示，在14日至20日間，紐約市七天平均檢測陽性率已超過10%；不過雖然確診陽性率飆升，而重症和死亡人數雖同時增加，不過數字卻穩定維持在相對低點。

根據最新的市衛生局數據，在14日至20日期間，紐約市五個行政區的126個社區七天平均陽性率已超過10%，其中有約40個社區新的確診案例超過500例，還有四個社區的新確診數字超過1000例。

Omicron的傳播速度快，在離第一例Omicron病例確診後四周，就已經成為紐約市最主要的新冠病毒株，根據聯邦疾病防治中心(CDC)估算，光是上周確診者每日就已經增加超過1萬例以上，同時光是本月20日一天，就有1萬3123例新確診。

26日紐約市的最新數據再度推高，當天有1萬4591個新增病例，其中296人住院；紐約州則有3萬6454例確診，住院人數則小幅上升至4891例；數字的飆升令民眾感到憂心，各個社區的快篩、PCR檢測都出現長長人龍，不過雖然感染速度快、確診人數多，但由於紐約市疫苗接種普及，多數確診者僅出現輕微症狀。

隨著年底節日多，時報廣場的跨年慶祝也將於下周舉行，隨著聚會次數的增加，接下來確診人數預計將達到新高峰；由於確診人數的增加，航空公司因為人員短缺而導致航班取消，另外紐約市也估計將面臨消防人員和急救人員短缺問題，根據市消防局，聖誕節休假期間過去約有5%的人會請病假，但聖誕節才剛過，今年卻有19%的人在聖誕節期間請病假。

在節日季期間最繁忙的百老匯，自日前開始則陸續有愈來愈多音樂劇宣布取消或在聖誕節期間暫停演出，另外「小碎藥丸」(Jagged Little Pill)、「有色人種的想法」(Thoughts of a Colored Man)和「女侍情緣」(Waitress)等，則是宣布將永久停演。

百老匯知名製作人Kevin McCollum估算，由於Omicron變種，讓他至少損失超過30萬元，他的作品「六位皇后」(Six)，也在此波疫情間不得不停播；不過對於受到疫情重創的藝文產業，他則說紐約市具有韌性，「只要每個人都健康，我們就有自己的故事要講。」

因為疫情，百老匯有愈來愈多音樂劇宣布取消或暫停演出；圖為民眾在曼哈頓經過停演的百...
因為疫情，百老匯有愈來愈多音樂劇宣布取消或暫停演出；圖為民眾在曼哈頓經過停演的百老匯劇場。(路透)

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