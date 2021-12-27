延宕13年 法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心將被迫搬家

皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

由前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)在2008年提出法拉盛 附近的皇后區 威利點(Willets Point)土地開發案，在延宕13年仍未動工後，紐約州博彩委員會(NYS Gaming Commission)正考慮於紐約下州新建三個賭場，皇后區威利點是他們著重考慮的地點之一；不過，大多數民代、周邊商家及社區人士，26日都對把新賭場設在威利點表示擔憂與反對。

「威利點土地開發案」最初由彭博推動，總投資30億元，計畫把位於花旗球場126街以東，俗稱「鐵三角」的威利點，從長期布滿修車廠、貨倉、垃圾處理站的地方，重新改造成現代化的綜合商住社區，該項目一度受到周邊華裔民眾的青睞，但多次受到威利點商家、房東及公園維權人士的反對，長年處於膠著狀態；今年5月，皇后區委員會(The Queens Borough Board)投票通過，贊成在此地建造1100個平價屋 、成立新公校、並打造公共開放空間。

然而，根據州博彩委員會的報告，早在今年1月，對於在皇后區東北部新建一個賭場，委員會已經展開過「嚴肅的討論」，紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)也曾與博彩公司討論將在花旗球場附近建立新的賭場，為威利點的開發又帶來新的疑雲。

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得26日表示，現在說新賭場將選址在威利點還言之過早，不能聽風就是雨，但這片土地是「皇后區東北部」乃至全市都數一數二的寶地，也有著相當的容積率，確實有入選可能，在彭博提出土地開發案時，周邊及法拉盛的華人民眾都十分憧憬，也多次與社委會據理力爭，認為威利點的土地開發，能促進當地經濟的共同繁榮。

對於賭場最終是否會落址威利點，杜彼得認為完全取決於州府或市府是否有足夠資金來做出取捨；他還表示，在此建賭場讓人感到擔憂，華人勤儉、持家、保守，擔心開賭場會腐蝕他們，激發他們的賭性。

一直致力於推動在威利點建平價屋的市議員莫亞(Francisco Moya)表示，反對任何阻撓在該地興建1100個平價屋的計畫，希望州府確保不為賭場發放任何營業許可，「這會影響我們社區裡最弱勢、最需要關懷的家庭」；州參議員劉醇逸也表示，賭場的體量很大，可能會造成「潛在的人口流失」，使更多居民及商家被迫搬家。