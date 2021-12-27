我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

延宕13年 法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心將被迫搬家

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

由前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)在2008年提出法拉盛附近的皇后區威利點(Willets Point)土地開發案，在延宕13年仍未動工後，紐約州博彩委員會(NYS Gaming Commission)正考慮於紐約下州新建三個賭場，皇后區威利點是他們著重考慮的地點之一；不過，大多數民代、周邊商家及社區人士，26日都對把新賭場設在威利點表示擔憂與反對。

「威利點土地開發案」最初由彭博推動，總投資30億元，計畫把位於花旗球場126街以東，俗稱「鐵三角」的威利點，從長期布滿修車廠、貨倉、垃圾處理站的地方，重新改造成現代化的綜合商住社區，該項目一度受到周邊華裔民眾的青睞，但多次受到威利點商家、房東及公園維權人士的反對，長年處於膠著狀態；今年5月，皇后區委員會(The Queens Borough Board)投票通過，贊成在此地建造1100個平價屋、成立新公校、並打造公共開放空間。

然而，根據州博彩委員會的報告，早在今年1月，對於在皇后區東北部新建一個賭場，委員會已經展開過「嚴肅的討論」，紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)也曾與博彩公司討論將在花旗球場附近建立新的賭場，為威利點的開發又帶來新的疑雲。

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得26日表示，現在說新賭場將選址在威利點還言之過早，不能聽風就是雨，但這片土地是「皇后區東北部」乃至全市都數一數二的寶地，也有著相當的容積率，確實有入選可能，在彭博提出土地開發案時，周邊及法拉盛的華人民眾都十分憧憬，也多次與社委會據理力爭，認為威利點的土地開發，能促進當地經濟的共同繁榮。

對於賭場最終是否會落址威利點，杜彼得認為完全取決於州府或市府是否有足夠資金來做出取捨；他還表示，在此建賭場讓人感到擔憂，華人勤儉、持家、保守，擔心開賭場會腐蝕他們，激發他們的賭性。

一直致力於推動在威利點建平價屋的市議員莫亞(Francisco Moya)表示，反對任何阻撓在該地興建1100個平價屋的計畫，希望州府確保不為賭場發放任何營業許可，「這會影響我們社區裡最弱勢、最需要關懷的家庭」；州參議員劉醇逸也表示，賭場的體量很大，可能會造成「潛在的人口流失」，使更多居民及商家被迫搬家。

皇后區 法拉盛 平價屋

上一則

皇后區補助文旅類機構 最高可領2.5萬

下一則

反取消監獄單獨監禁 執法組織挺亞當斯

延伸閱讀

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元
跨文化中心 法拉盛贈千份聖誕禮

跨文化中心 法拉盛贈千份聖誕禮
法拉盛亞裔律師涉竊顧客逾60萬元 被控逾40項重竊罪 最高恐囚15年

法拉盛亞裔律師涉竊顧客逾60萬元 被控逾40項重竊罪 最高恐囚15年
聖誕節 慈善機構法拉盛贈5000份玩具

聖誕節 慈善機構法拉盛贈5000份玩具
梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票