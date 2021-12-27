水上俱樂部老闆 申請在曼哈頓東河設精品賭場

水上俱樂部向紐約州博彩委員會提出申請，擬在曼哈頓東河濱開設賭場。(美聯社)

水上俱樂部(Water Club)老闆奧基夫(Michael “Buzzy” O'Keeffe)已向紐約州博彩委員會(Gaming Commission)提出申請，將在曼哈頓 東河濱設「蒙特卡洛式」精品賭場，位於東30街附近的水上餐廰旁。

博彩委員會已收到若干賭場初步規畫案，至少九家運營商有興趣爭取紐約下州三個賭場牌照。在奧基夫的提案中，看不出誰將成為合作夥伴。

奧基夫提案中寫道，在曼哈頓區各個河域中，東河河濱是設置小巧精品風格賭場的最佳位置，易於擴展。規畫中的賭場將有2萬4000平方呎，附設100個車位、大小適合的停車場。

奧基夫還說，450呎開闊深水碼頭，可建造更多遊戲設施或賭場。

目前，奧基夫在布碌崙 的登波(Dumbo)設有濱河咖啡館，他強調，豪賭賭客可從附近直升機場搭機、或乘私人渡輪前往賭場。

奧基夫認為，河濱賭場是趨勢。在河濱蓋賭場比在曼哈頓市中心便宜，對州和城市來說是最簡單的模式，萬事俱備。他說，世界首都紐約理應有個美麗而高檔的賭場，曼哈頓賭場將成為全球最熱門賭場。

其他向博彩委員會提交企畫案的賭場運營商包括美高梅國際度假村集團(MGM Resorts)和雲頂集團(Genting)。美高梅在揚克斯賽馬場(Yonkers Raceway)擁有帝國城市賭場(MGM Empire City Casino)，雲頂在Aqueduct raceway賽馬場經營度假村Resorts World。這兩大集團都有興趣申請許可，將現有據點轉變為全方位賭場。

提交初步計畫的其他業者包括Bally's、 Las Vegas Sands Corp、 Wynn Resorts、Hard Rock International、UE Resorts以及Rush Street Gaming。

民選官員和社區團體可對賭場提案表達意見；許多團體強力反對在皇后區法拉盛 花旗球場(Citi Field)附近設賭場。

博彩委員會最近進行研究後預估，在紐約下州開設三座新賭場每年可創造4.2億至6.3億元收入；這三座賭場包括兩處賽馬場轉型，以及在曼哈頓設全新賭場。

賭場運營商和州官員期望許可證六個月內核批。