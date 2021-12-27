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班森賀爆多宗加密貨幣投資騙局 華男遭騙39萬元

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀華社日前又發生多起與加密貨幣投資騙局相關的案件。(本報檔案照)
班森賀華社日前又發生多起與加密貨幣投資騙局相關的案件。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前又發生與加密貨幣投資騙局相關的案件，至少兩名華人中招，且損失金額巨大；據警方資料，一名華男因輕信陌生人的話，將39萬元積蓄放入對方推薦的交易戶口中，不久後錢全部不翼而飛，至今討不回來。

市警62分局紀錄顯示，報住在23大道交88街的64歲華男於本月16日到警局報案，他在11月26日網路上結識一名男子；對方不斷遊說投資加密貨幣已成為現在最賺錢的方法，推薦他開始投資，而自己能從中協助。

華男表示，對方幫他設立一個叫「比特幣錢包」(Crypto Wallet)的交易帳戶，原本沒有行動，但在對方再三保證下便投入資本；他將39萬元積蓄放入戶口中，幾日後檢查時發現餘額歸零，急得他馬上聯繫對方，但已慘遭拉黑。

第二起案件中，報住在西1街交17大道的40歲華女，於本月1日在微信上結識一名自稱居住在舊金山的男子，兩人幾周以來傳信息聊天，直到對方透露自己是名投資顧問，可幫助其通過投資加密貨幣賺錢。

華女深信不疑，將一筆10萬8000元的款額電匯給對方，同時在一個名為CKCOIN的應用程序開了一個帳戶；可不久後該帳戶遭封鎖，她聯繫對方時，男子表示需再注入3萬元資金才能激活。

這時受害者相信自己已遇上騙徒，未繼續匯錢，而是將資料交給警局處理；這兩起案件被騙的數額都很大，目前警方已介入調查，但始終沒有進展。

當地警員曾表示，手機和網路詐騙在華社最為頻繁發生，損失的數額從幾百塊到數十萬元不等，警方多次提醒也未能起到防範作用。

在社區安全講座中，警員提到很多騙徒採用「殺豬盤」手法與受害者套近乎，獲取信任後遊說他們進行投資，結果一步步讓其掉入陷阱中；要謹記「天下沒有白吃的午餐」，如果對方提出的建議很誘人，說明有問題，民眾若無法自行判斷，一定要求助身邊的人再三確認。

投資 華男 貨幣

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