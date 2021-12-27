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反取消監獄單獨監禁 執法組織挺亞當斯

記者顏嘉瑩／紐約報導
以非洲裔組成的「全美非洲裔執法者」支持亞當斯，認為應繼續實行單獨監禁。(美聯社)
以非洲裔組成的「全美非洲裔執法者」支持亞當斯，認為應繼續實行單獨監禁。(美聯社)

市議會正在推動禁止在市監獄實施單獨監禁，認為該懲罰性隔離相當不人道，並受到現任市長白思豪(Bill de Blasio)支持，不過該提案卻遭到候任市長亞當斯(Eric Adams)的反對；近日以非洲裔組成的「全美非洲裔執法者」(Blacks in Law Enforcement of America)則支持亞當斯。

日前市議會29名市議員連署提案，禁止市監獄單獨監禁，「全美非洲裔執法者」紐約代表、在上州威徹斯特郡(Westchester County)懲教屬工作的瓊斯(Damon Jones)表示，民選官員不能立場不明確，對於這些被監禁的犯人，應該要抱持相同的態度，就像如何在社會上對待這些人一樣。

根據該組織發表的聲明，全美非洲裔執法者支持亞當斯關於在監獄中懲罰性的立場，即便其成員也同時承認，監獄應該對這些被監禁的犯人採取更有意識和人道的懲戒政策。

瓊斯表示，懲教設施是社會的縮影，當人們在社會犯法時會希望他們入獄，但是當人們違反監獄的規章制度時，卻「你反而給他們遊戲機、筆記型電腦和iPad，這樣的行動無法對官員、市民和其他監獄犯人傳達安全、可靠的訊息。」

亞當斯此前曾表示，將不會允許有危險人物在紐約市攻擊無辜市民，入監後襲擊更多人；他說：「你不能讓監獄系統內有囚犯性侵獄卒，或是揮刀砍了其他人，然後大家卻說沒關係。」

對於推動立法、要求取消單獨監禁的29名市議員，亞當斯公開斥責，同時也表明自己的立場與反對單獨監禁的白思豪不同，他明言上任後將會立即撤銷命令；亞當斯說：「市長(白思豪)宣布，將在12月31日取消懲罰性隔離，他們(囚犯們)最好享受一天緩刑，因為明年1月1日，如果犯下暴力行為，這些人將重新接受懲罰性隔離。」

不過推案的29名市議員也致信要求亞當斯改變立場，並強調單獨監禁某方面可視為違反人權主義，屬於違法行為。

市議會正在推動禁止在市監獄實施單獨監禁的懲罰性措施，圖為雷克島監獄。(美聯社)
市議會正在推動禁止在市監獄實施單獨監禁的懲罰性措施，圖為雷克島監獄。(美聯社)

亞當斯 監獄 白思豪

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