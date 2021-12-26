缺防疫指導 紐約餐館各自為戰

缺乏防疫要求指導，新一波疫情下的紐約市餐館各自為戰。（美聯社）

面對Omicron變種病毒引發新一波疫情潮，紐約市的餐館行業對恢復正常營業的數月準備與期盼顯得十分脆弱，在沒有政府的指導、沒有關門防疫的要求以及未來難以預知的情況下， 各餐館只好各自為戰。

過去的一周，部分餐館停止了堂食，部分是關閉數周乃至數月，而部分大型餐館在節日季仍將繼續營業。

曼哈頓下東城的「西貢社交」(Saigon Social)越南餐館停止了堂食，女業主表示，她的員工中沒人感染，但仍要小心，因為聚餐期間被感染或生病似乎無法避免。

布碌崙 的「Milk & Pull」咖啡店有15個座位，上周也決定暫停顧客進入室內。女業主說也曾考慮關門，但與員工協商後，最終是選擇只提供外賣，說「人人都想上班，但不願看到室內有人，會感到不舒服。」

餐館業主卡茲(Jeff Katz)在金融街有三家高檔餐館，員工180人，聽到部分員工在家染疫後，他17日關門一天，導致350個預定和三個節日派對被取消，損失約8萬至10萬元。卡茲說，雖然停業一天，但員工的薪資仍照付。

卡茲請來私營檢測 公司為每個員工做快篩，花費近2萬元，然後重新開放兩家餐館，但只安排少量人員上班。卡茲21日還把接種人員請到餐館，為全體員工打加強針。

位於布碌崙(布魯克林)紅鉤(Red Hook)的Fort Defiance餐館8月剛重新開放，業主12月初便決定再度關門至明年3月，說他們的雞尾酒被暫時叫停，但賣其他的普通食物並不賺錢，而且1、2兩月是餐館的淡季，因此關門是正確的選擇。業主表示，此次關門時間之長，只有颶風珊迪(Sandy)那次可比。

許多業主在考慮餐館的下一步，東村的「黃玫瑰」餐館已臨時停業，等候30餘名員工的檢測結果。業主在社群媒體 呼籲員工參加Zoom網會，以討論未來數月的經營策略和如何爭取支援。業主說，「我們現在沒有一個交流平台，只能在社群媒體上宣布關門，或是僅提供外賣與送餐服務。也許我們還可討論更多問題，包括是否有人想繼續堂食，大家都集思廣益，總會想出好主意來。」

對於市府應為餐館提供哪些政策指導，「黃玫瑰」的業主希望市府為餐館提供快篩劑，一些餐館希望恢復雞尾酒外賣的規定，還有的餐館表示，戶外用餐設施應准許使用丙烷爐取暖。

但餐館的上述希望尚無一個成真，白思豪市長表示，「現在不是一年前的冬季，也不是2020年春天，如今我們的接種率非常高，民眾的防護意識更強，與過去完全不同。」