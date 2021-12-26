紐約兒童新冠住院增長4倍 州府籲快打疫苗

紐約兒童感染及住院率上升四倍，州府緊急通知兒科醫生敦促患者接種疫苗。(路透)

紐約州 兒童因新冠而住院的人數，不到三周的時間，即增加四倍，紐約州府24日晚向州內兒科醫師發布緊急通知，敦促他們確保兒童患者及時接種疫苗 。

Omicron變種病毒在紐約市 迅速蔓延，每天超過2萬人感染，曼哈頓下城的一些社區尤其嚴重；數據顯示，全市目前每天的住院人數增長30%以上，且從5日到24日，18歲及以下兒童的感染入院人數增加了四倍。

與此同時，全市總住院病例數增長170%，衛生部門稱，這些數據顯示病毒正侵襲年齡更小的兒童。

一名青少年在曼哈頓聖派翠克教堂點上燭光，紐約洲兒童新冠住院病例，三周增四倍。(美聯社)

州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)在聲明中表示，最近醫院收治新冠兒童病例正大幅增加，但症狀均較輕，且主要集中在紐約市及周圍人口密集的地區；提醒兒科醫師、父母以及監護人採取緊急行動，因為目前青少年疫苗接種率還較低。

在州府發出的緊急通知中顯示，兒童、青少年住院患者中，大約一半年齡在五歲以下，他們目前還沒有資格接種疫苗；故鼓勵醫師們繼續推動防疫措施，保持社交距離，使適齡兒童佩戴「合適的口罩」，而非成人口罩。

通知還建議醫生提醒家長「不要把輕微的呼吸系統疾病假設為普通的『感冒』，而是需要及時進行新冠檢測以確定病情。」

曼哈頓一所學校門口，家長正在接孩子們放學，紐約洲兒童新冠住院病例，三周增四倍。(美聯社)

不過，州府沒有詳細說明這些確診孩童的病情有多嚴重，也沒有說明重症監護室人數或死亡人數是否也有所增加。

自疫情開始以來，紐約州記錄了37名兒童死於新冠，其中約三分之一生前患有癌症或糖尿病等基礎性疾病。

住院人數的激增是否會導致兒童多系統炎症綜合症(MIS-C)增加，目前還不清楚；MIS-C是新冠的一種兒科併發症，自去年首次發現以來，已確診600多病例，三人死亡。

紐約州兒童的疫苗接種率相對較低，截至24日，只有16%的五至11歲兒童和64%的12至17歲的青少年完全接種疫苗。