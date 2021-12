皇后區貝賽教堂疫後首次線下彌撒 華人參與

教友戴口罩參與面對面聖誕彌撒。(路透)

雖然疫情 近期反彈,但紐約、新州與康州多個地區的教堂仍於24日晚舉辦聖誕和平安夜彌撒,其中皇后區 貝賽的一間教堂內,吸引華人教友參與,他們全程戴口罩 ,為家人祈福、打氣。

位於貝賽貝爾大道(Bell Blvd.)的美國殉道者羅馬天主教教堂(American Martyrs Roman Catholic Church),去年因疫情將聖誕彌撒改為線上舉辦,今年首次回歸,吸引不少教友參與,其中包括華人葉珍妮(Jennifer Yee,音譯);她表示,這是疫情爆發後,她與家人首次前往教堂。

葉珍妮表示,今年所有的教友都戴口罩,與往年參加的聖誕節彌撒有很大的不同,「我們不能擁抱與親吻他人,但至少我們在一起」;參與當天彌撒的舒勒(Bobby Shoule)表示,疫情爆發後,能與社區與家人共同慶祝佳節意義非凡。

另一名參與者表示,每年與母親參與聖誕彌撒是一家人的例行節日活動,但母親今年5月去世,他今年只能與姐姐一同參與,他們感覺母親就在他們的身邊。

今年的聖誕彌撒,對於首次擔任皇后區與布碌崙(布魯克林)的天主教主教布倫南(Robert Brennan)也有特殊的意義;他表示,舉辦面對面的聖誕彌撒意義重大,「對於天主教徒說,『相遇』非常重要,因為相遇我們才與耶穌一起攜手共進」。

布倫南也表示,因受疫情的影響,教區在周末同時舉辦線上活動,服務那些無法到場的教友,多數教堂也會同時舉辦線下禮拜活動,歡迎教友參與。

為了避免民眾參與彌撒時感染病毒,布魯克林的天主教區發言人表示,所有參與者須遵守州府的防疫規範,如在室內戴口罩等,「我們已提醒教友,如果他們正在生病或照顧病人,就不該參加當天的彌撒;這是錯過彌撒的正當理由」。

由於新變種病毒Omicron的爆發,不少家庭更改了他們的聖誕計畫,全世界最大的紐約聖約翰神明大教堂 (The Cathedral Church of St. John the Divine)也宣布平安夜關門,將所有活動轉為線上。