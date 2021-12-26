皇后區貝賽教堂疫後首次線下彌撒 華人參與

教友戴口罩參與面對面聖誕彌撒。（路透）

雖然疫情 近期反彈，但紐約、新州與康州多個地區的教堂仍於24日晚舉辦聖誕和平安夜彌撒，其中皇后區 貝賽的一間教堂內，吸引華人教友參與，他們全程戴口罩 ，為家人祈福、打氣。

位於貝賽貝爾大道(Bell Blvd.)的美國殉道者羅馬天主教教堂(American Martyrs Roman Catholic Church)，去年因疫情將聖誕彌撒改為線上舉辦，今年首次回歸，吸引不少教友參與，其中包括華人葉珍妮(Jennifer Yee，音譯)；她表示，這是疫情爆發後，她與家人首次前往教堂。

葉珍妮表示，今年所有的教友都戴口罩，與往年參加的聖誕節彌撒有很大的不同，「我們不能擁抱與親吻他人，但至少我們在一起」；參與當天彌撒的舒勒(Bobby Shoule)表示，疫情爆發後，能與社區與家人共同慶祝佳節意義非凡。

另一名參與者表示，每年與母親參與聖誕彌撒是一家人的例行節日活動，但母親今年5月去世，他今年只能與姐姐一同參與，他們感覺母親就在他們的身邊。

今年的聖誕彌撒，對於首次擔任皇后區與布碌崙(布魯克林)的天主教主教布倫南(Robert Brennan)也有特殊的意義；他表示，舉辦面對面的聖誕彌撒意義重大，「對於天主教徒說，『相遇』非常重要，因為相遇我們才與耶穌一起攜手共進」。

布倫南也表示，因受疫情的影響，教區在周末同時舉辦線上活動，服務那些無法到場的教友，多數教堂也會同時舉辦線下禮拜活動，歡迎教友參與。

為了避免民眾參與彌撒時感染病毒，布魯克林的天主教區發言人表示，所有參與者須遵守州府的防疫規範，如在室內戴口罩等，「我們已提醒教友，如果他們正在生病或照顧病人，就不該參加當天的彌撒；這是錯過彌撒的正當理由」。

由於新變種病毒Omicron的爆發，不少家庭更改了他們的聖誕計畫，全世界最大的紐約聖約翰神明大教堂 (The Cathedral Church of St. John the Divine)也宣布平安夜關門，將所有活動轉為線上。