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紐約單日逾4萬確診再破紀錄 霍楚縮減必要行業隔離期

記者張晨／紐約報導
紐約州長霍楚宣布縮短必要行業工作人員確診者隔離期。（路透）
紐約州長霍楚宣布縮短必要行業工作人員確診者隔離期。（路透）

紐約州24日數據顯示，單日有超過4萬人確診染新冠，人數再破紀錄；州長霍楚(Kathy Hochul)當日表示，對於在養老院、餐館等必要行業工作者，此前政策為完全接種後若突破感染需自行隔離十天，但如今為緩解人員配置緊張，若確診後無症狀或症狀已消除，隔離五天便可返崗。

根據州府數據，全州過去24小時內4萬4431人檢測呈陽性，比前一日增加了逾6000人，其中紐約市約占一半。

紐約州單日超4萬人確診，霍楚宣布縮短必要行業工作人員確診者隔離期。(取自紐約州長...
紐約州單日超4萬人確診，霍楚宣布縮短必要行業工作人員確診者隔離期。(取自紐約州長辦公室)

霍楚表示，民眾無需過分恐慌，疫苗的推進已在一定程度上抵禦了Omicron變種病毒，目前只是感染人數的激增，住院人數增長幅度暫時可控，且州和市的醫院也做好了準備。

確診激增導致關鍵行業出現了勞動力短缺，霍楚對此作出政策調整，此前確診者需居家隔離十天才可返回崗位；而如今若完全接種疫苗，且症狀減輕即72小時內沒有發燒，無症狀，居家隔離五天後便可返崗，但必須配戴口罩。

這一調整採納了聯邦疾病防治中心(CDC)的最新指導意見，CDC在一天前縮短了對醫療工作者的建議隔離期；高陽性率導致大量勞動力停擺，但很多人只是輕微或沒有症狀，不需要治療就可以康復。

但該新規引發一些組織的不滿，紐約州護士協會(New York State Nurses Association)稱，這種定義模糊且缺少科學證明的舉措只會進一步加劇員工短缺問題。

針對民眾需要排隊數小時才能檢測的問題，霍楚表示，僅在過去48小時中，就向紐約市送出了60萬份檢測試劑，並會給公校提供200萬份居家自測檢測盒，以應對1月學校開學後的大量需求；州府還宣布29日在州內新增13個檢測點，其中五個在紐約市，每個區一個。

霍楚也表示，儘管Omicron對完全接種者的傳染性比其他變種病毒要強，但紐約經濟不會停擺，「這與我們在去年3月或今年年初時的激增情況不同，檢測增加了，我們也有了更多的經驗教訓」。

然而住院治療的人數，尤其未接種疫苗者住院人數仍在增加；霍楚表示，24日住院人數比前一天增加了5%，目前已超過4700人，為3月中旬以來最高，去年同期該數字為7000人以上。

檢測 霍楚 紐約市

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