紐約客談/亞裔細分法案 利弊誰定義

以收集數據為前提的「亞裔 細分」法案飽受爭議，不論是提出者還是決策者均遭到了來自華裔 社區的抨擊。

從單純的數據驅動上來說，亞裔細分確實有其合理性，因為不論祖籍國在哪，任何人都有著不同的文化背景，使用不同的語言、方言，更具有不同價值觀。

但綜觀紐約，乃至美國這個熔爐一般的移民 國家，許多亞裔不辭萬里來到這裡，為的是平等、尊重以及更好的機會。

對於亞裔移民們出生在這裡的下一代，他們在美國主流文化的薰陶中長大，將英文奉為母語；最終所有的移民都應該融入美國，他們是這個國家的一部分，也是未來社會的貢獻者。

在美國，雖有族裔的區分，但常聽人將「美國人」掛在嘴邊，不管是出身在這裡還是後來者，他們信奉這裡的價值觀，在選出抉擇者時能投出神聖的一票；許多人把這作為使命，更是義務。

然而如今細分法案的出台，忽略了這種價值觀，更忽略了每個族裔的不同需求，而是將他們的祖籍國擺在最顯眼的位置；而當孩子們還不能對自己的身分認知有深刻了解時，這不免就成為了一種標籤。

加之亞裔在部分領域的特殊成就，讓其餘族裔更加深了對我們的刻板印象，從而亞裔也將進一步成為眾矢之的，成為一些人的攻擊目標。

亞裔美國人是美國社會的一部分，不應出於政治原因，而被點名「細分」；就像一位華裔學生家長所說，特別是在沒有細則的限制下，簡單粗暴的細分將會產生不可估量的長遠影響。

（紐約客談，每周二至周六見報）