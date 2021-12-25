反對亞裔細分 紐約華裔團體緊急發聲

全市多個華裔團體及個人中華公所反對亞裔細分法案。(記者張晨／攝影)

因紐約州長霍楚(Kathy Hochul)23日簽署「亞裔 細分」人口數據統計法案，全市多個華裔 團體及個人於24日在中華公所召開緊急記者會，對此舉表示「強烈反對」。

影音來源：記者張晨

該法案由州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)和州參議員薩拉查(Julia Salazar)提出；反對者稱政客選舉時籌款拿錢，忽略社區「一再強調的」訴求，轉臉就使此「歧視性法案」通過，提案者更沒有為所在選區考慮，需要在正式實施前商討細節舉措，將對亞裔社區的傷害降到最低。

當日中華公所、亞裔維權大聯盟、紐約同源會、美國酒店華裔協會、紐約市居民聯盟等眾多組織和華裔民眾來到華埠，表示亞裔細分會使亞裔刻板化更為嚴重，弱化亞裔政治力量，在爭取資源中造成族裔社區對立、引起不必要的紛爭。

于金山表示，亞裔社區不是鐵板一瑰，種族、語言、文化、宗教、經濟條件大有不同，族裔細分同樣也可用到白人、非洲裔裔或西語裔，但如今率先用在亞裔身上不妥。

州長已與兩院溝通對法案做出了相應調整，修改後的法案將亞裔細分限定在華裔、日裔、菲律賓裔、韓裔 、越南裔、印度裔、孟加拉裔、尼泊爾裔、巴基斯坦裔和泰裔十大分支族群的數據，去掉了西藏和台灣兩個選項。

修改之後的法案還將實施日期推遲到州長簽署18個月之後；州府部門對細分數據的首份報告將於2023年12月開始。

酒店華裔協會主席黃華清表示，細分亞裔收集數據並不具有實質上的義意，相信州府在日常操作中已掌握了以族裔為基礎的數據。

居民聯盟負責人藏東慧表示，在過去一個月中已與州長辦公室碰面多次，但即使法案已經簽字，其中的條框仍「曖昧不清」，所以接下來應在教育、醫療等議題上進行細則協調，將傷害降到最低。

州長辦公室副幕僚長孫雯解釋道，疫情對亞裔社區的影響、反亞裔仇恨犯罪數據、社區組織申請經費，都需要詳細的數據支持。

她說，華人社區對該法案存在一些誤解，而修訂後的法案也照顧到了社區的疑慮，推遲法案實施也可以確保在這條法案存在被誤用的危險時及時對其進行修改。