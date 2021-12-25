我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

反對亞裔細分 紐約華裔團體緊急發聲

記者張晨／紐約報導
全市多個華裔團體及個人中華公所反對亞裔細分法案。(記者張晨／攝影)
全市多個華裔團體及個人中華公所反對亞裔細分法案。(記者張晨／攝影)

因紐約州長霍楚(Kathy Hochul)23日簽署「亞裔細分」人口數據統計法案，全市多個華裔團體及個人於24日在中華公所召開緊急記者會，對此舉表示「強烈反對」。

影音來源：記者張晨

該法案由州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)和州參議員薩拉查(Julia Salazar)提出；反對者稱政客選舉時籌款拿錢，忽略社區「一再強調的」訴求，轉臉就使此「歧視性法案」通過，提案者更沒有為所在選區考慮，需要在正式實施前商討細節舉措，將對亞裔社區的傷害降到最低。

當日中華公所、亞裔維權大聯盟、紐約同源會、美國酒店華裔協會、紐約市居民聯盟等眾多組織和華裔民眾來到華埠，表示亞裔細分會使亞裔刻板化更為嚴重，弱化亞裔政治力量，在爭取資源中造成族裔社區對立、引起不必要的紛爭。

于金山表示，亞裔社區不是鐵板一瑰，種族、語言、文化、宗教、經濟條件大有不同，族裔細分同樣也可用到白人、非洲裔裔或西語裔，但如今率先用在亞裔身上不妥。

州長已與兩院溝通對法案做出了相應調整，修改後的法案將亞裔細分限定在華裔、日裔、菲律賓裔、韓裔、越南裔、印度裔、孟加拉裔、尼泊爾裔、巴基斯坦裔和泰裔十大分支族群的數據，去掉了西藏和台灣兩個選項。

修改之後的法案還將實施日期推遲到州長簽署18個月之後；州府部門對細分數據的首份報告將於2023年12月開始。

酒店華裔協會主席黃華清表示，細分亞裔收集數據並不具有實質上的義意，相信州府在日常操作中已掌握了以族裔為基礎的數據。

居民聯盟負責人藏東慧表示，在過去一個月中已與州長辦公室碰面多次，但即使法案已經簽字，其中的條框仍「曖昧不清」，所以接下來應在教育、醫療等議題上進行細則協調，將傷害降到最低。

州長辦公室副幕僚長孫雯解釋道，疫情對亞裔社區的影響、反亞裔仇恨犯罪數據、社區組織申請經費，都需要詳細的數據支持。

她說，華人社區對該法案存在一些誤解，而修訂後的法案也照顧到了社區的疑慮，推遲法案實施也可以確保在這條法案存在被誤用的危險時及時對其進行修改。

亞裔 華裔 韓裔

上一則

MTA員工染疫大增 地鐵公車服務恐減少

下一則

物價漲、防疫情 華人青睞超市自購煮聖誕大餐

延伸閱讀

聖誕節超市物價漲 紐約華人青睞自煮火鍋

聖誕節超市物價漲 紐約華人青睞自煮火鍋
霍楚簽法亞裔細分 紐約華社意見兩極

霍楚簽法亞裔細分 紐約華社意見兩極
偽造疫苗卡 將定罪恐坐牢

偽造疫苗卡 將定罪恐坐牢

拜登禁新疆貨進口 衝擊範圍大 企業憂供應鏈危急

拜登禁新疆貨進口 衝擊範圍大 企業憂供應鏈危急
拜登簽署法案禁新疆貨 中反嗆：美才是強迫勞動重災區

拜登簽署法案禁新疆貨 中反嗆：美才是強迫勞動重災區

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
24歲死者梁嘉米遭華裔女警吳依凡槍殺。(取自GoFundMe網站)

紐約女華警殺情敵 警方被指疏漏…死者父母聘律師調查

2021-12-18 12:45
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺