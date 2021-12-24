州參議員米維提出新法 利用新冠趁火打劫者面臨罰款

很多社區藥房的居家檢檢測盒已一掃而空。（美聯社）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室日前宣布嚴打利用新冠疫情 趁火打劫的違法行為，選區包括布碌崙 (布魯克林)8大道的州參議員米維(Zellnor Myrie)24日也提出一項法案，要求增加違法者的罰款金額，防止他們繼續使用非法經商手法剝削民眾。

此前州檢察長警告布碌崙實驗室LabQ，指責其在網路廣告上宣傳保證48小時內將出檢測 結果，然而很多人等待了雙倍時間才拿到；另外社區藥房的居家檢檢測盒也已一掃而空，有心人士趁機將手上的存貨上漲兩到三倍多，原價介於14至25元的檢測盒目前飆漲到40至70元一盒。

該項稱為「新冠欺詐責任」(COVID-19 Fraud Accountability Act)的法案，將會大幅增加白領犯罪(white-collar crime)的民事罰款，處罰利用疫情擾亂市場價格秩序的人，違規者需支付非法所得金額的三倍或2萬5000元，以其中的最高數額為準。

米維表示，隨著疫情升溫，民眾對新冠檢測及居家檢測盒的需求飆升，但有些人利用這樣的局勢趁火打劫；從實驗室作出虛假的承諾、未及時提供檢測者的結果，到哄抬居家檢測盒的物價，在已經困難的時期還要剝削大眾的行為不可取。

在正常時期，抬高價格已屬於違法，何況是現在民眾身處水深火熱的時候；督促州府通過立法保護民眾，採取行動執法、提高罰款金額，防止一切不實的經商手段。