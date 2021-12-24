紐約客談／難檢測 怎麼安心過節？

聖誕節 前，新變種病毒來襲，紐約的疫情 再度反彈，全市日增逾2萬例飆漲，曾在去年最先淪為疫情震中的皇后區，再度成為新冠檢測 點沙漠，逾240萬人口，只有不到30個檢測站，無論孕婦還是幼童，都只能在寒風中苦等數小時，數天後才能得知自己是否染疫，讓民眾在憂慮中過節。

疫情之初，因檢測試劑不足，只有排除其他病因病重者，才有「資格」將病例送往聯邦疾病防治中心(CDC)實驗室檢測，不僅延誤了確診者治療時間，還造成大量未檢測的染疫者，未能及時隔離，導致病毒蔓延。

新冠病毒戰持續兩年，醫學專家研發疫苗抗疫，檢測試劑也早已「平民化」，但政府始終沒有重視檢測；聖誕節新變種病毒肆虐，突破性染疫人數飆升，民眾迫切的想得知自己是否染疫，期盼家人團聚過一個安心節。

但顯然，無論政府還是相關機構都未做好準備，因人手不足，提供病毒檢測的連鎖診所CityMD在紐約市連關13家，市府運營的檢測點前常大排長龍，其中皇后區不足30個，大都是移動檢測站，只有三個能為四歲以下的幼童提供服務，民眾只能在寒風中苦等，更增加了染疫風險。

雖然聖誕節前CDC在皇后區新開檢測點，但被爆出烏龍不斷，有民眾預約等待三個小時，也沒完成檢測；更讓民眾擔憂的是，檢測後要等四天才得知結果，部分易感者恐已錯過了抗體治療的最佳時間，使檢測失去了意義。

對於居家自測包，相關貨品已缺貨，若有幸拿到，自測的準確性又較低，結果呈陽性還是陰性都成了民眾節日季的心病。

（紐約客談，每周二至周六見報）