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法拉盛遊民所喊卡 1/24前擬辦聽證會

記者牟蘭／紐約報導
多位民選官員及亞平會23日宣布法拉盛遊民所計畫暫停，澄清該計畫尚未動工，承諾在1月24日前，舉辦公聽會。（記者牟蘭／攝影）
多位民選官員及亞平會23日宣布法拉盛遊民所計畫暫停，澄清該計畫尚未動工，承諾在1月24日前，舉辦公聽會。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛市中心遊民所計畫引起社區反彈，多位民選官員與亞洲人平等會(AAFE)23日宣布該計畫暫停，澄清尚未動工，並承諾在1月24日第七社區委員會例會前，舉辦公聽會；社區代表指出，居民並不反對遊民所，但擔憂選址地址以及該項目耗費的大量資金。

國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、市議員顧雅明及亞平會的代表，23日在39大道133-04號擬建的遊民所(Shelter)/過渡性住房(Transitional House)前，宣布遊民所項目暫時擱置。

劉醇逸表示，「這個計畫一直在暗箱中操作，我們社區值得更真誠與公開對待，暫停這項計畫讓我們能全面討論相關議題」，他感謝亞平會聽到民眾的訴求，並指出，因市遊民服務局(DHS)多次迴避與公眾溝通，才造成亞平會成為眾矢之的。

劉醇逸也指出，法拉盛仍有亞裔民眾在貧困線下生活，甚至沒有一瓦遮頭，但呼籲相關計畫必須透明化；因節日季以及市府換屆，計畫最遲在1月24日第七社區委員會例會或之前，要求DHS舉辦公聽會。

亞平會共同行政總監孫慧君與俞思亮表示，該計畫尚未動工，日前被傳「施工」實為檢測土壤質量；孫慧君說，亞平會已要求DHS在1月24日前召開公聽會，「因疫情影響，可能舉辦小型會議」，但她指出「暫停」不代表「取消」，重申亞平會的宗旨是「為弱勢家庭帶來穩定與光明的未來」。

顧雅明表示，法拉盛的商民並非反對遊民所，而是擔憂該計畫的選址，「這塊地是法拉盛未來發展的最佳地址(之一)，我們只是質疑這裡是否真得適合建遊民所。」

美國紐約華人總商會會長徐家鵬表示，這項90個單位的遊民所計畫擬斥資逾4億4000萬元，意味著一個公寓價格平均在400萬元左右，擔憂政府浪費納稅人的稅金，「沒人會花這麼多錢買一個公寓」；他感謝亞平會與市遊民服務局同意對話，讓這個項目更透明化，「之前已經聽了太多的版本，但我們需要知道真實情況。」

對於上述質疑，孫慧君表示，在公聽會中亞平會將闡明這個計畫選址此地的原因；此外，該計畫的投資金額，不僅用於建造樓宇，還包含日後提供的在就業與心理輔導等服務費用，「均為公開信息」。

候任市議員黃敏儀因居家隔離，通過聲明支持擱置這項計畫的決定。

多位民選官員及亞平會23日宣布法拉盛遊民所計畫暫停，澄清該計畫尚未動工，承諾在1...
多位民選官員及亞平會23日宣布法拉盛遊民所計畫暫停，澄清該計畫尚未動工，承諾在1月24日前，舉辦公聽會。（記者牟蘭／攝影）
多位民選官員及亞平會23日宣布法拉盛遊民所計畫暫停，澄清該計畫尚未動工，承諾在1...
多位民選官員及亞平會23日宣布法拉盛遊民所計畫暫停，澄清該計畫尚未動工，承諾在1月24日前，舉辦公聽會；圖為遊民所選址前。（記者牟蘭／攝影）

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