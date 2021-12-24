疫情惡化 紐約市府在5區日發2000居家檢測包

市府在五區設點發放居家檢測包，每日發放2000份。（美聯社）

紐約市新冠疫情 不斷惡化，全市各檢測 站出現大排長龍的情況，為滿足檢測需求，市府從23日起在全市五區各開設一個居家檢測包領取點，每區每日地點不同，每個檢測點每日發放2000個居家檢測包。

為方便所有市民領取，市府每日在全市五區設置的發放點各不相同，每人限領一份，先到先得，不需要出示證件；24日的發放點上午9時開放，地址分別為布朗士區布萊恩公園(Bryan Park)E Fordham Rd交E Kingsbridge Rd處、布碌崙弗萊布許(Flatbush)Church Ave交Flatbush Ave處、曼哈頓西125街交Malcolm X Blvd處、皇后區Woodhaven92街交Jamaica Ave處、史泰登島碼頭灣街1號(1 Bay St)。

民眾可登錄https://tinyurl.com/yrht9py6查詢轉天發放點地址。

為滿足檢測需求，市府在全市五區開設居家檢測包領取點，每個檢測點每日發放2000個。（取自推特）

市府發放的居家檢測包為雅培出品的BinaxNow快篩自我檢測包，目前各大藥房和零售店也可買到，檢測結果會在15分鐘內顯示，與孕試紙的呈現方式相同；此外，因不便出行，65歲以上長者及患有免疫缺陷疾病的市民也可撥打電話(929)298-9400預訂上門檢測服務，服務時間早9時至晚9時；市民也可登錄網站https://reurl.cc/ARG5E8，查詢更多檢測相關的資源。

不過，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，和PCR檢測不同，居家快篩檢 測的結果不會被錄入市府的疫情監測數據庫，因此無法追蹤，「這是不好的地方，但總體來說我還是認為，大規模居家檢測對公共衛生是利大於弊，因為效率很高。」

州府此前已經建議民眾，如果接受了快篩檢測，最好再去做PCR檢測確認結果，這樣才能讓地方疫情追蹤部門錄入信息並展開疫情追蹤；州長霍楚(Kathy Hochul)此前表示，州府將設立網上檢測平台，民眾可上網訂購PCR自測包，然後將採樣寄回實驗室檢測，48小時之內出結果，預計元旦前可上線；如果自測結果呈陽性，應立即隔離，並通知家庭醫生尋求幫助。