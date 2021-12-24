我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

疫情惡化 紐約市府在5區日發2000居家檢測包

記者和釗宇／紐約報導
市府在五區設點發放居家檢測包，每日發放2000份。（美聯社）
市府在五區設點發放居家檢測包，每日發放2000份。（美聯社）

紐約市新冠疫情不斷惡化，全市各檢測站出現大排長龍的情況，為滿足檢測需求，市府從23日起在全市五區各開設一個居家檢測包領取點，每區每日地點不同，每個檢測點每日發放2000個居家檢測包。

為方便所有市民領取，市府每日在全市五區設置的發放點各不相同，每人限領一份，先到先得，不需要出示證件；24日的發放點上午9時開放，地址分別為布朗士區布萊恩公園(Bryan Park)E Fordham Rd交E Kingsbridge Rd處、布碌崙弗萊布許(Flatbush)Church Ave交Flatbush Ave處、曼哈頓西125街交Malcolm X Blvd處、皇后區Woodhaven92街交Jamaica Ave處、史泰登島碼頭灣街1號(1 Bay St)。

民眾可登錄https://tinyurl.com/yrht9py6查詢轉天發放點地址。

為滿足檢測需求，市府在全市五區開設居家檢測包領取點，每個檢測點每日發放2000個...
為滿足檢測需求，市府在全市五區開設居家檢測包領取點，每個檢測點每日發放2000個。（取自推特）

市府發放的居家檢測包為雅培出品的BinaxNow快篩自我檢測包，目前各大藥房和零售店也可買到，檢測結果會在15分鐘內顯示，與孕試紙的呈現方式相同；此外，因不便出行，65歲以上長者及患有免疫缺陷疾病的市民也可撥打電話(929)298-9400預訂上門檢測服務，服務時間早9時至晚9時；市民也可登錄網站https://reurl.cc/ARG5E8，查詢更多檢測相關的資源。

不過，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，和PCR檢測不同，居家快篩檢測的結果不會被錄入市府的疫情監測數據庫，因此無法追蹤，「這是不好的地方，但總體來說我還是認為，大規模居家檢測對公共衛生是利大於弊，因為效率很高。」

州府此前已經建議民眾，如果接受了快篩檢測，最好再去做PCR檢測確認結果，這樣才能讓地方疫情追蹤部門錄入信息並展開疫情追蹤；州長霍楚(Kathy Hochul)此前表示，州府將設立網上檢測平台，民眾可上網訂購PCR自測包，然後將採樣寄回實驗室檢測，48小時之內出結果，預計元旦前可上線；如果自測結果呈陽性，應立即隔離，並通知家庭醫生尋求幫助。

檢測 疫情 篩檢

上一則

混打更有保護力 專家籲打科興者 隔28天打輝瑞或莫德納補強針

下一則

偽造疫苗卡 將定罪恐坐牢

延伸閱讀

市衛生局長 喬克西留任至明年3月

市衛生局長 喬克西留任至明年3月

聖誕聚會前先做PCR最準 但要等1至2天

聖誕聚會前先做PCR最準 但要等1至2天
紐約聚焦抗疫 亞當斯：現任市衛生局長留任至明年3月

紐約聚焦抗疫 亞當斯：現任市衛生局長留任至明年3月

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區
紐約市兒童染疫率飆高 全市接種才3成

紐約市兒童染疫率飆高 全市接種才3成

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（取自PIX11視頻截圖）

紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

2021-12-16 12:44
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天