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保障節日聚會安全 布碌崙華人排隊領檢測盒

記者顏潔恩／紐約報導
不少華人排隊領取居家檢測盒，在節日聚會前接受檢測。(記者顏潔恩／攝影)
不少華人排隊領取居家檢測盒，在節日聚會前接受檢測。(記者顏潔恩／攝影)

新冠變種病毒Omicron侵襲紐約市，23日在市府的安排下，全市五區特定站點派發居家檢測盒；布碌崙(布魯克林)班森賀華社是其中站點，當天迎來不少華人排隊領取，表示趕在節日聚會前檢測，與親人見面更有保障。

市府當天在布魯克林發放檢測盒的地址是班森賀18大道交65街，此處與華社商業街相鄰；工作人員限制每人只能領取一盒，隊伍雖然多人，但因發放速度很快，民眾並沒有等很久。

不少華人排隊領取居家檢測盒，在節日聚會前接受檢測。(記者顏潔恩／攝影)
不少華人排隊領取居家檢測盒，在節日聚會前接受檢測。(記者顏潔恩／攝影)

排隊的何先生表示，得知有發放檢測盒後特地從家裡出門一趟，接下來聖誕節、元旦、新年等可能出席家庭聚會，事先接受檢測對自己和親人都有保險；而使用檢測盒可以省下冬天在外排長龍的時間，相當便利。

大多數的民眾領取一盒後便離開現場，但現場也有數名華人重複排隊領盒，引起部分民眾的不滿；一名華裔婦女在領取後轉身將檢測盒放進包裡，再重新排隊領取時被工作人員發現，當場拒絕發放。

張女士表示，撞見一名老婦手中已有一個檢測盒，但另一手的袋子裡還放有三盒，接著拿完後又到後面重新排隊，令她相當氣憤；她說有些人總是抱著免費東西就要多拿的心態，沒有為其他真正需要的人設想，「很多人懷疑自己感染，居家檢測得知結果後可以做更多安排，隔離的話也就避免了更多人感染」，奉勸大眾要將心比心，這不該是想要多拿囤貨的時候。

另名民眾陳小姐在下午1時左右才抵達，原以為已趕不上，結果還是很幸運地拿到一盒；她形容深刻感覺到疫情的再次威脅，身邊很多朋友都已確診，很多都不確定感染源在哪裡，所以想要領取檢測盒以便不時之需。

檢測 華人 布魯克林

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