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缺醫護 紐約市13處CityMD關閉…CDC增3檢測站 包括法拉盛

記者張心、鄭怡嫣／紐約報導
紐約疫情井噴式反彈，皇后區森林小丘CityMD檢測站門口大排長龍。（記者張心／攝影）
紐約疫情井噴式反彈，皇后區森林小丘CityMD檢測站門口大排長龍。（記者張心／攝影）

全市新冠檢測人數激增，提供病毒檢測的連鎖診所CityMD21日晚間發表聲明，由於人手短缺，且為保護員工安全，從22日起暫時關閉紐約市的13家站點，重開時間將另行通知；不過與此同時，聯邦疾病防治中心(CDC)22日已在皇后區優先設立三處新的檢測站，其中包括法拉盛。

「眾所周知，全市的CityMD診所都在超負荷運轉，盡最大努力滿足紐約市民的醫護需求。」CityMD在聲明中表示，「繼續為社區提供檢測服務是我們的首要任務，但是我們的醫生和團隊也同樣重要，為了保存工作人員的實力，我們將暫時關閉全市13個站點。」

此次全市關閉的站點，包括曼哈頓的四個診所，皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士各三所；除此之外，長島有兩家診所，新澤西的三家及紐約州威徹斯特郡(Westchester County)的一家CityMD也被關閉。

紐約市13家關閉門店為：CityMD East Fordham、CityMD East 161st、CityMD Soundview、CityMD Bensonhurst-18th Ave、CityMD Cobble Hill、CityMD Prospect Park South、CityMD Corona、CityMD Ditmars、CityMD Woodhaven、CityMD East 14th、CityMD East 50th、CityMD West 39th、CityMD West 125th。

長島、新澤西和威徹斯特郡關閉門店為：CityMD Jersey City- Grove Street、CityMD Raritan、CityMD Wayne、CityMD Bay Shore- North Sunrise Hwy、CityMD Merrick、CityMD Eastchester。相關門店信息可訪問網址：https://www.citymd.com/citymd-temporary-closures。

「我們有150個網點，希望任何受影響的病患，依舊可以獲得CityMD的服務。」CityMD發表推文說。

聯邦政府在皇后區新開設的三處新檢測站，分別位於法拉盛137街及77大道交口的皇后谷操場(Queens Valley Playground)，東艾姆赫斯特(East Elmhurst)100街及23大道交口的Helen Marshall Playground，及位於艾姆赫斯特(Elmhurst)及傑克森高地(Jackson Heights)間的Travers公園。

Travers公園檢測站22日已經開放，提供PCR核酸病毒檢測及在醫護人員指導下進行的快速自檢，任何二歲以上民眾均可接受檢測，開放時間為上午10時至下午5時。

另兩處23日開放，時間為上午9時至下午5時。

紐約市13家CityMD診所自22日起關閉。（取自CityMD推特）
紐約市13家CityMD診所自22日起關閉。（取自CityMD推特）
提供免費測試的連鎖診所CityMD21日晚間發表聲明，將從22日起暫時關閉紐約市...
提供免費測試的連鎖診所CityMD21日晚間發表聲明，將從22日起暫時關閉紐約市的13家店鋪。（取自CityMD推特）
皇后區新設聯邦新冠檢測站。(取自推特)
皇后區新設聯邦新冠檢測站。(取自推特)

檢測 紐約市 皇后區

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