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檢測難 亞裔孕媽雨中苦等數小時

記者牟蘭／紐約報導
皇后區檢測點不足，黃茱莉在雨中等待數小時才完成檢測。（記者金春香/攝影）
皇后區檢測點不足，黃茱莉在雨中等待數小時才完成檢測。（記者金春香/攝影）

數名皇后區民選官員要求市府在當地開放更多的新冠檢測點；第26選區的候任市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)說，她已懷孕七個月，因接觸確診者，出現症狀，在醫院檢測後五天也沒得到結果，只得再前往多個檢測點，在凍雨中等待超過兩小時，最後才得到確診結果，「這攸關生死，沒人該被拒之門外」。

皇后區人口超過240萬人，新冠檢測點卻不足30個，其中部分檢測點每周只開放一、兩天，且以移動站點為主；皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)、黃茱莉等21日舉辦線上記者會，要求政府增加檢測點。

韓裔黃茱莉表示，她懷孕七個月，因接觸確診患者，日前出現「耳朵與喉嚨極度疼痛」以及呼吸困難的症狀，「當我考慮下一步該做什麼時，內心充滿恐懼。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，感染新冠病毒的孕婦較易轉為重症；為盡快得知自己是否染疫，黃茱莉前往附近艾姆赫斯特醫院檢測，但五天後也沒有拿到結果，她只得又前往三個檢測點篩檢，在凍雨中排隊超過兩個半小時，才完成檢測，隨後得知自己已經染疫。

與會民代還指出，皇后區針對四歲以下孩童的檢測點不足，目前當地只有三個市府經營檢測點可以為幼童提供檢測；候任市議員克里斯南(Shekar Krishnan)表示，四歲以下的孩童尚不符合接種疫苗的條件，較易感染病毒，因此更需要及時檢測。

一名居住在傑克森高地的母親表示，她兩歲的兒子曾接觸新冠病毒，她只能花費30元購買居家自測包為孩子檢測；她指出，政府在節日季前關閉了兩個為四歲以下孩子檢測的地點，目前可以檢測的只有艾姆赫斯特醫院。

民代指出，政府應該提供更多的永久檢測中心，而不是移動檢測點。

皇后區檢測點不足，數名民選官員在線上會議中要求市府增加檢測點。(會議視頻截圖)
皇后區檢測點不足，數名民選官員在線上會議中要求市府增加檢測點。(會議視頻截圖)
皇后區檢測點不足，即將上任的黃茱莉在雨中等待數小時才完成檢測；圖為疫情高峰期停放...
皇后區檢測點不足，即將上任的黃茱莉在雨中等待數小時才完成檢測；圖為疫情高峰期停放在法拉盛市中心的移動檢測點。(本報檔案照)

檢測 皇后區 聯邦疾病防治中心

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