我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

紐約日增病例近3萬 再創紀錄

記者和釗宇／紐約報導
紐約州日新增病例數已接近3萬例，再創歷史新高。（記者和釗宇／攝影）
紐約州日新增病例數已接近3萬例，再創歷史新高。（記者和釗宇／攝影）

紐約州日新增病例數已接近3萬例，再創歷史新高，紐約市七天平均日新增病例已經接近1萬1000例，預計未來幾周將繼續增加；紐約市一家公立醫院已經出現院內感染，市公立醫院系統決定即日起暫停訪客入內。

聯邦疾病防治中心(CDC)此前估計，大紐約地區新增病例中可能有超過90%感染Omicron變種病毒，而Delta變種病毒的感染者目前只剩8%；州府數據顯示，全州21日新增病例達到2萬8924例，再次創下歷史新高，單日檢測陽性率則猛增至10.66%，新冠住院人數、ICU住院人數和插管人數繼續上升。

儘管疫情嚴峻，但霍楚仍未出台更多防疫限制，不過她22日承認，Omicron變種病毒的確讓疫苗的效力有所降低。

根據州府數據，11月29日當周，疫苗對18到49歲民眾防止感染的有效性為77.4%，對50到64歲和65歲以上民眾的有效性分別為80.3%和92.6%；但到最近一周，疫苗對18到49歲民眾的有效性降至66.4%，對50到64歲民眾的有效性降至77.3%，對65歲以上民眾的有效性則略升至93.3%。

疫苗對防止住院的效果則變化不大；對於18到49歲民眾，疫苗對防止住院的有效性僅從95.8%降至94.1%，50到64歲年齡組從94.8%降至93.8%；對65歲以上民眾，疫苗防止住院的有效性則從96.6%升至97.1%；因此霍楚表示，疫苗和補強針仍能夠有效防止重症和死亡。

市府數據顯示，全市七天平均日新增病例已經接近1萬1000例，比四周前大增超過141%；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，儘管病例數劇增，但本輪疫情影響有限，重申不會採取去年3月時激烈的防疫舉措，因為大部分人都已接種疫苗。

不過，為防止醫療資源出現緊張，紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)22日宣布，即日起暫時禁止所有訪客入內，這也是州府在去年3月疫情高峰時期下過的命令；市公立醫院總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，一家公立醫院因探視防疫不佳，已經出現院內感染，但未指明是哪家醫院。

為確保醫院不會產生更多傳染，根據新規，產婦、兒童、臨終關懷、智力缺陷者仍可有陪護入院，上述訪客必須完全接種或持有48小時內陰性檢測報告，其他病人的訪客一概禁止入內；為滿足檢測需求，公立醫院系統的檢測點將增加工作時間，早7時至晚7時營業。

白思豪表示，新冠住院人數並未出現大幅增長，遠不及去年第一波疫情時的水平，而且醫院運營效率也更高；「好消息是我們的醫院工作做得不錯，我們現在面臨的疫情和去年不同，ICU人數更少；因此就算感染人數更高，我們也能挺過去。」

紐約州日新增病例數已接近3萬例，再創歷史新高，霍楚承認Omicron變種病毒導致...
紐約州日新增病例數已接近3萬例，再創歷史新高，霍楚承認Omicron變種病毒導致疫苗效力下降。（州長辦公室提供）
紐約州日新增病例數已接近3萬例，再創歷史新高。（路透）
紐約州日新增病例數已接近3萬例，再創歷史新高。（路透）

疫苗 疫情 檢測

上一則

華埠入室盜竊連環爆 被偷財物逾7萬元 市警公布嫌犯影片

下一則

時報廣場跨年暫不取消 參與者需打完疫苗

延伸閱讀

紐約市出現院內感染 公立醫院禁訪客入內

紐約市出現院內感染 公立醫院禁訪客入內

紐約聚焦抗疫 亞當斯：現任市衛生局長留任至明年3月

紐約聚焦抗疫 亞當斯：現任市衛生局長留任至明年3月

促打「補強針」紐約獎百元 芝城、波城特定人員必須打

促打「補強針」紐約獎百元 芝城、波城特定人員必須打
染疫康復者可免私企強制接種？律師：極可能豁免

染疫康復者可免私企強制接種？律師：極可能豁免
大量教職員染疫請假缺人手 市公立學校延誤檢測追蹤

大量教職員染疫請假缺人手 市公立學校延誤檢測追蹤

熱門新聞

孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（取自PIX11視頻截圖）

紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

2021-12-16 12:44
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗