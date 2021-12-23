紐約日增病例近3萬 再創紀錄

紐約州日新增病例數已接近3萬例，再創歷史新高。（記者和釗宇／攝影）

紐約州日新增病例數已接近3萬例，再創歷史新高，紐約市七天平均日新增病例已經接近1萬1000例，預計未來幾周將繼續增加；紐約市一家公立醫院已經出現院內感染，市公立醫院系統決定即日起暫停訪客入內。

聯邦疾病防治中心(CDC)此前估計，大紐約地區新增病例中可能有超過90%感染Omicron變種病毒，而Delta變種病毒的感染者目前只剩8%；州府數據顯示，全州21日新增病例達到2萬8924例，再次創下歷史新高，單日檢測 陽性率則猛增至10.66%，新冠住院人數、ICU住院人數和插管人數繼續上升。

儘管疫情 嚴峻，但霍楚仍未出台更多防疫限制，不過她22日承認，Omicron變種病毒的確讓疫苗 的效力有所降低。

根據州府數據，11月29日當周，疫苗對18到49歲民眾防止感染的有效性為77.4%，對50到64歲和65歲以上民眾的有效性分別為80.3%和92.6%；但到最近一周，疫苗對18到49歲民眾的有效性降至66.4%，對50到64歲民眾的有效性降至77.3%，對65歲以上民眾的有效性則略升至93.3%。

疫苗對防止住院的效果則變化不大；對於18到49歲民眾，疫苗對防止住院的有效性僅從95.8%降至94.1%，50到64歲年齡組從94.8%降至93.8%；對65歲以上民眾，疫苗防止住院的有效性則從96.6%升至97.1%；因此霍楚表示，疫苗和補強針仍能夠有效防止重症和死亡。

市府數據顯示，全市七天平均日新增病例已經接近1萬1000例，比四周前大增超過141%；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，儘管病例數劇增，但本輪疫情影響有限，重申不會採取去年3月時激烈的防疫舉措，因為大部分人都已接種疫苗。

不過，為防止醫療資源出現緊張，紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)22日宣布，即日起暫時禁止所有訪客入內，這也是州府在去年3月疫情高峰時期下過的命令；市公立醫院總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，一家公立醫院因探視防疫不佳，已經出現院內感染，但未指明是哪家醫院。

為確保醫院不會產生更多傳染，根據新規，產婦、兒童、臨終關懷、智力缺陷者仍可有陪護入院，上述訪客必須完全接種或持有48小時內陰性檢測報告，其他病人的訪客一概禁止入內；為滿足檢測需求，公立醫院系統的檢測點將增加工作時間，早7時至晚7時營業。

白思豪表示，新冠住院人數並未出現大幅增長，遠不及去年第一波疫情時的水平，而且醫院運營效率也更高；「好消息是我們的醫院工作做得不錯，我們現在面臨的疫情和去年不同，ICU人數更少；因此就算感染人數更高，我們也能挺過去。」