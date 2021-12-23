市衛生局長 喬克西留任至明年3月

亞當斯表示，現任市衛生局長喬克西將留任至明年3月，確保公衛部門平穩過度及抗疫政策的一致性。（市長辦公室提供）

紐約市 府還有十天就將換屆，為應對日益嚴峻的疫情，候任市長亞當斯 (Eric Adams)22日表示，現任市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)將留任至明年3月，確保公衛部門平穩過度及保持抗疫政策的連貫，屆時將由心理健康非營利機構Fountain House總裁、亞當斯過渡團隊衛生委員會副主席瓦桑(Ashwin Vasan)接任。

亞當斯表示，從上任至明年3月期間，瓦桑將作為高級公共衛生顧問；他在聲明中表示，「現在是我們抗疫的關鍵時刻，新冠病毒是可怕的敵人，紐約市的防疫必須精明且有力，喬克西將繼續目前的出色的工作，在未來三個月幫助我們度過這次疫情高峰。」

喬克西去年8月接任衛生局長，接替因為與白思豪 抗疫政策產生分歧的巴博特(Oxiris Barbot)；喬克西上任後，在紐約市推動了更嚴格的防疫政策，包括公務員強制接種、私企強制接種等，目前紐約市成年人的完全接種率已經達到82%。

亞當斯此前表示，將與白思豪政府保持抗疫政策的一致性，確保不因為市府換屆而出現抗疫漏洞；不過他也曾表示，上任後將重新評估白思豪的私企強制接種政策；根據他此前公布的防疫政策，新一屆市府將採用顏色分級向市民示警疫情的嚴重程度，並對校園強制接種和補強針強制接種持開放態度。

明年3月將接任衛生局長的瓦桑是職業內科醫師，同時也擔任哥倫比亞大學公共衛生學院和醫學院的助理教授；亞當斯表示，「瓦桑擁有20年的公衛專業經驗，將確保市民做好抗疫的準備；瓦桑接任後，將在已有抗疫成就的基礎上繼續進步，確保繼續抗疫的同時落實新政府的公衛優先政策。」