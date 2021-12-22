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亞當斯：羅格貴茲將任紐約市交通局長 TLC局長留任

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯（右）宣布任命羅格貴茲（左）擔任新政府的交通局長。（記者和釗宇／攝影）
亞當斯（右）宣布任命羅格貴茲（左）擔任新政府的交通局長。（記者和釗宇／攝影）

候任紐約市亞當斯(Eric Adams)21日宣布任命即將卸任的市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)擔任新政府的交通局長，白思豪政府的出租車與禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)局長亞摩斯祖克(Aloysee Heredia Jarmoszuk)將留任。

亞當斯還新設市首席技術官(Chief Technology Officer)和首席效率官(Chief Efficacy Officer)二職。

羅格貴茲長期擔任市議會交通委員會主席，對交通事務了解甚深，他將成為紐約市歷史上首位西語裔交通局長；他在21日的記者會上表示，計畫上任百天內加固全市一半的受保護單車道，將保護欄從塑料材質改為更加堅固的材質；不過，他並未透露將加固哪些路段的受保護單車道，表示將利用聯邦政府的基建資金來資助該項目。

亞當斯曾計畫在第一任上修建300哩受保護單車道，或每年75哩；他21日也表示，希望擴大開放街道項目，方便更多低收入社區的小商家。

亞當斯宣布白思豪政府的TLC局長亞摩斯祖克（左）將留任。（記者和釗宇／攝影）
亞當斯宣布白思豪政府的TLC局長亞摩斯祖克（左）將留任。（記者和釗宇／攝影）

同時，亞當斯宣布現任TLC局長亞摩斯祖克將留任；亞摩斯祖克自去年1月起開始擔任TLC局長，任上幫助紐約市出租車司機減輕了牌照租賃債務，她此前也曾擔任主管運營副市長的幕僚長；亞摩斯祖克表示，期待與亞當斯繼續合作，為出租車和網約車行業帶來新的光明。

此外，亞當斯還將新設市首席技術官和首席效率官二職位；其中，弗雷澤(Matthew Fraser)將擔任首席技術官，負責監管一切技術相關的政策和項目，並幫助市府建立MyCity線上平台，幫助市民獲取一切市府服務和資源；拉洛卡(Melanie LaRocca)將擔任首席效率官，幫助市府各部門精簡流程、提高效率、節省成本。

亞當斯 租車 紐約市

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