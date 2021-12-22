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打烊前假扮顧客劫8大道華人商店 1華男被通緝

記者顏潔恩／紐約報導
該名男子涉嫌搶劫8大道一間商店，被警方通緝。(市警提供)
該名男子涉嫌搶劫8大道一間商店，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道一家華人經營商店日前遭一名華男搶劫，在夜間即將打烊前假扮成顧客踏進店內，隨後搶走店家放有現金5000元的購物袋，最後還出手打傷阻止其逃走的華裔女店員；轄管當地的市警66分局21日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

嫌犯趁店員不注意時搶走購物袋。(市警提供)
嫌犯趁店員不注意時搶走購物袋。(市警提供)

該案件發生於本月16日晚11時35分，在位於56街871號一間商店的地下室；根據消息，一名身分未明的華裔男子以換匯的名義來到此處，隨後趁女店員不注意，將一旁放有數千元現金的購物袋搶走，逃離現場。

嫌犯和女店員在大街上拉扯。(市警提供)
嫌犯和女店員在大街上拉扯。(市警提供)

該名31歲的女店員窮追不捨，兩人跑到外面大街上時，劫匪將她推倒在地，造成她腿部受傷，嫌犯則趁隙逃走；急救車隨後抵達現場，受害者拒絕到醫院接受治療，僅在現場進行簡單包紮。

66分局一名查案的警探表示，懷疑劫匪在案前曾到店內採點，了解店內的構造，並發現店家在打烊前夕有將當天的現金收納在購物袋的習慣；因而當晚假扮成顧客進入，發現四下無人後，趁著店員不注意時搶走購物袋。

據警方公布的通緝圖，嫌犯是一名成年華裔男子，犯案時身穿全黑色的衣物、戴著黑色口罩、透明框眼鏡、白色球鞋。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華裔 布碌崙 口罩

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