紐約客談／華埠監獄上訴失敗 是否政治操弄

曼哈頓華埠 社區的城區監獄 保衛戰，在經過長時間的官司來回周旋，於日前遭到紐約州 上訴法院否決上訴許可，面對社區鏗鏘有力的立場，法院的否決決定，等於社區無法再透過州司法系統做出反駁，讓人不禁感嘆，是否司法已死。

包括「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)等多個組織，於2020年初狀告市府在華埠建監獄違反「紐約州環境質量審查法」(SEQRA)和「統一土地使用審查程序」 (ULURP)，要求終止華埠的城區監獄建案，同年9月，州高等法院法官判決華埠城區監獄土地利用案無效，市府上訴後，由州高等法院第一上訴庭推翻此前判決，讓社區想再上訴，如今又被否決上訴許可。

對於關閉已經擁有一切設備的雷克島監獄，再花高達90億元的大筆經費，於市中心興建較小規模的城區監獄，如此邏輯已經令人想不通，市府更選址在人口稠密的華埠中心，罔顧社區強烈的反對意見和公眾安全；不論市府如何美化新建的城區監獄，強調人犯將會受到如何的人道對待，監獄就是監獄，相信也沒有人會想住在監獄旁邊。

白思豪(Bill de Blasio)任期進入倒數，新任市長亞當斯(Eric Adams)成為社區的寄望，而對於華埠監獄堅決反對的第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)，同時也是「堅尼路以南鄰里聯盟」的共同創辦人，對於該案無法在州法院系統上訴，要求社區保持希望。

口號人人都會喊，但要如何解決問題，考驗著新市府團隊的智慧，而對於陷入膠著的現況，社區的確、也只能繼續保持希望、堅決反抗了。

（紐約客談，每周二至周六見報）