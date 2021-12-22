檢測開空頭支票 實驗室遭警告…哄抬自測試劑盒物價 也將嚴打

很多社區藥房的居家檢檢測盒已一掃而空。（美聯社）

布碌崙 (布魯克林)一間專門為民眾提供新冠檢測 的實驗室日前收到州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室警告，被指宣傳廣告存在誤導，對檢測者作出48小時之內獲得結果的承諾，但事實上等待的時間更長；另一方面詹樂霞辦公室也警告業者，勿趁此機會哄抬居家檢測盒的物價，將不會猶豫地採取行動。

新冠變種病毒 壓境，紐約州疫情升溫，街上隨處可見大批民眾排隊接受新冠檢測；全市提供新冠篩檢的布碌崙實驗室LabQ，近日在網路廣告上宣傳保證48小時內將出結果，然而很多人投訴等待了雙倍的時間才拿到，州檢辦公室接到投訴後發出警告。

詹樂霞表示，因假期和變種病毒出現的緣故，新冠檢測的需求量上升，但無論如何，服務提供者必須時刻傳輸最新、最準確的信息，要求該實驗室及其他機構都要做到這一點；檢測的民眾需要根據時間選擇更適合自己的檢測方案，快篩或是PCR檢測，以便他們做生活規畫。

據悉21日早晨該實驗室已在網站更新消息，表示在檢測高度需求以及亞馬遜網路服務中斷而延遲結果的情況下，檢測結果出爐時間現在是72至96小時。

除到站點檢測外，不少民眾也通過居家檢檢測盒作檢查，不少社區藥房的供應一掃而空；多家位於布魯克林的藥房業者表示檢測盒缺貨中，其中一家在兩日內售罄2000個檢測盒。

供不應求的結果就是哄抬物價，部分業者趁機上漲兩到三倍多，原價介於14至25元的檢測盒目前飆漲到40至70元一盒；公園坡(Park Slope)藥房Park Chemists業者表示，他們本身跟供應商拿貨也要一盒35元，價格完全壓不下來。

州檢辦公室警告業者不要利用疫情升溫期哄抬物價，將會毫不猶豫採取行動，並呼籲消費者注意產品前後差價，若發現不對立即通報；若民眾認為自己可能成為受害人，也可立即與該辦公室聯繫，可上網https://is.gd/9RLF70填寫表格，也可致電(800)771-7755。