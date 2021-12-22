我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

4天才知是否染疫？「24小時內應告知」

記者牟蘭／紐約報導
伊斯特林表示，當局將加強疫苗檢測的規範，預計12到24小時內告知檢測者是否染疫。(視頻截圖)
伊斯特林表示，當局將加強疫苗檢測的規範，預計12到24小時內告知檢測者是否染疫。(視頻截圖)

疫情指數連日飆升，紐約市新冠檢測點前大排長龍，部分民眾表示，完成檢測後，等待四天才能拿到結果；對此，市衛生局副局長在皇后區區公所的線上會議中表示，當局將加強新冠病毒檢測的規範，爭取確保在12到24小時內告知檢測者是否染疫，避免民眾生活受到負面影響。

皇后區區公所20日晚舉辦線上新冠疫情講座，邀請市衛生局副局長伊斯特林(Torian Easterling)講解相關信息；一名與會人員表示，近期檢測人數飆升，不少檢測點大排長龍，部分民眾等待四天才拿到結果，即使得知感染病毒，也耽誤了治療。

對此，伊斯特林表示，當局將加強疫苗檢測的規範，讓檢測者在12到24小時內，就可得知自己是否染疫，「民眾不該等待四天」；他說，核酸檢測針對全市民眾，即使民眾完全接種疫苗，只要出現新冠症狀或為密切接觸確診者抑或曾外出旅遊，都可要求檢測。

伊斯特林表示，民眾除前往檢測點外，也可使用居家檢測包自測；但他也提醒，民眾若自測或在快速篩檢中顯示感染新冠病毒，應再進行結果更準確的PCR檢測，以確保結果無誤。

對於如何在封閉空間內防止感染新冠病毒，伊斯特林說，若民眾的接觸距離少於六呎，且相處時間超過十分鐘，增加感染的機率；以乘坐電梯為例，他呼籲民眾搭乘電梯時，減少同乘一班電梯的人數，並與陌生人保持適當距離，「如果有條件走樓梯，可避免搭電梯」。

不過他也表示，根據目前的實驗數據，民眾接觸依附在物體表面的病毒而感染的機率較低，但現在是流感季，仍應勤洗手，避免揉眼鼻等，防止感染其他病毒。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)呼籲民眾遵守防疫規範，未接種疫苗的民眾盡快接種，符合接種補強針的人士也應盡快；他也鼓勵五到11歲的青少年也接種，避免病毒在校園內傳播。

皇后區區公所將在本月23日、28日與30日以及明年1月4日與6日上午8時到下午6時提供接種疫苗服務，接種地址為皇后大道120-55號，詳情請登https://queensbp.org/查詢。

紐約市新冠檢測點前大排長龍，部分民眾表示，完成檢測後，等待四天才能拿到結果。(本...
紐約市新冠檢測點前大排長龍，部分民眾表示，完成檢測後，等待四天才能拿到結果。(本報檔案照)

檢測 皇后區 疫苗

上一則

大都會博物館限訪客 每天1萬人

下一則

檢測開空頭支票 實驗室遭警告…哄抬自測試劑盒物價 也將嚴打

延伸閱讀

為Omicron調整疫苗？ 歐盟當局：還需更多證據

為Omicron調整疫苗？ 歐盟當局：還需更多證據
1月3日起 無疫苗卡不准進入芝城餐館

1月3日起 無疫苗卡不准進入芝城餐館
新冠檢測結果等4天？ 紐約市官員：應在24小時內告知

新冠檢測結果等4天？ 紐約市官員：應在24小時內告知
不打疫苗 Omicron住院、喪命「風險高」急需加強第3劑

不打疫苗 Omicron住院、喪命「風險高」急需加強第3劑
美首例 德州男染Omicron亡…拜登今疫情演說 不強制封城

美首例 德州男染Omicron亡…拜登今疫情演說 不強制封城

熱門新聞

孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（取自PIX11視頻截圖）

紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

2021-12-16 12:44
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗