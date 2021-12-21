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影／海豚造訪法拉盛灣 紐約民眾興奮

編譯孫梁／綜合20日電
一群海豚出現在皇后區法拉盛附近的水域。(取自市警推特)
一群海豚出現在皇后區法拉盛附近的水域。(取自市警推特)

過去的周末，紐約市警局特別行動隊在其推特@NYPDSpecialops貼出一則視頻，顯示一群海豚出現在皇后區法拉盛華人社區附近的水域，成為節日季到訪紐約的特殊賓客。

市警局特別行動隊的推特寫道：「我們在皇后區法拉盛灣的巡邏人員，發現了紐約市的節日訪客：一群海豚。」

儘管海豚躍出的景象不易看到，但牠們常會在紐約的港灣與河裡出現。紐約州環保廳的資料顯示，鯨魚、海豚和海豹等海洋生物就棲息在紐約市海岸線外的水域，其中最常見的是寬吻豚(bottlenose dolphin)等類的海豚，大部分在長島南岸一帶。寬吻豚最常見是因為牠們生活在港灣等靠近岸邊的水域，但主要是在溫暖的夏季。

今年3月，一些人在布碌崙沿岸的東河曾見到一對海豚，屬普通海豚的物種。紐約水族館的野生動物保護人員表示，兩隻普通海豚出現在東河並不多見，「我們以前在離岸的一段海域進行調查時發現過，那是一片從長島到新澤西州的海域。」水族館的專家說，他們以前曾在紐約港及其附近水域見過寬吻豚和港灣鼠海豚(harbor porpoise)。

市警局特別行動隊的海豚視頻，顯示五、六頭海豚在法拉盛灣游泳，數萬人點讚並留言讚美，但推特沒說海豚是何種海豚。

2020年12月，一頭座頭鯨(humpback whale)出現在距曼哈頓航空母艦博物館不遠的哈德遜河上，景象十分罕見，專家認為是鯨魚追隨魚群而來。

法拉盛 紐約市 推特

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