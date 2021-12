影／海豚造訪法拉盛灣 紐約民眾興奮

過去的周末,紐約市 警局特別行動隊在其推特 @NYPDSpecialops貼出一則視頻,顯示一群海豚出現在皇后區法拉盛 華人社區附近的水域,成為節日季到訪紐約的特殊賓客。

市警局特別行動隊的推特寫道:「我們在皇后區法拉盛灣的巡邏人員,發現了紐約市的節日訪客:一群海豚。」

While patrolling in the vicinity of Flushing Bay in Queens, #NYPD Harbor personnel were able to capture a quick video of some of New York City’s holiday tourists, a Dolphin pod. 🐬 pic.twitter.com/fJ3Y26S6t2