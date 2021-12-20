紐約4公校、800教室關閉 市長：不考慮網課

曼哈頓已成為紐約市的疫情中心，19日在曼哈頓時報廣場的病毒檢測站，大批民眾排隊等待。(路透)

紐約市新冠疫情 急劇升溫，市教育局 數據顯示，目前全市有四所公校 因疫情關門，另有25所公校正在進行疫情追蹤和調查，也面臨關門；同時，全市已有近800間公校教室因疫情關閉，2881間教室被半關閉；市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)呼籲全市公校轉入線上教學，但市長白思豪(Bill de Blasio)重申，不會考慮關校，鼓勵學生繼續到校。

根據市教育局信息，目前被迫關門的四所學校分別是布碌崙鷹派青年學院(Eagle Academy for Young Men II)、布朗士的公立第18小學、皇后區Robert E. Peary和曼哈頓的City Knoll中學；以上學校的所有學生到1月3日冬假結束後才能返校，在此之前將採用線上教學。

市教育局發言人斯戴爾(Nathaniel Styer)表示，教育局將學生和教職員工放在首位，「保護校園安全方面我們沒有任何猶豫，果斷採取措施，多層次的防疫舉措讓我們可以快速應對並阻止傳染；目前市教育局所有人員都已接種，上述學校的所有學生都有遠程教育設備，可以確保繼續生活學習。」

由於疫情嚴峻，市公益維護人威廉姆斯呼籲全市公校轉入線上教學；威廉姆斯18日在推特上表示，「紐約市公校從周一開始就應轉入線上教學(雖然上周就應該做了)；公校本來就快要放假了，這是不需要考慮的決定。」

他還攻擊白思豪說，「市長任期就要結束，卻仍在證明他試圖進行無謂的冒險，從不吸取教訓；我認為州長也應當考慮關閉學校；我覺得，即便是我們屢次提出建議，為這種疫情極端情況做好遠程教學的準備，市長仍然固執己見，州府也是一樣；已經兩年了，沒有藉口繼續這麼做。」

白思豪上周就曾表示，不會考慮關閉學校的選項；他19日重申，即便疫情嚴峻，仍建議學生照常到校，即便未到接種年齡的兒童也應正常去學校，因為學校相比其他社區場所仍然更安全，而且也能照顧學生學習上、心理上的各種需求。