紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

距離聖誕節只剩不到一周，由於Delta和Omicron變種病毒肆虐，紐約市 的新冠肺炎感染率上周劇增，全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，17個郵遞區號單周新增病例數超過300例；數據顯示，目前曼哈頓 已經取代史泰登島，成為紐約市的疫情中心，陽性率猛增的社區也正是接種率較高的社區，說明突破感染非常普遍。

根據市衛生局的數據，截至19日，紐約市每10萬人中的病例數已經達到510.82，相比之前一天前為384.74，一周之前則僅有187.72，一周以來猛增172%；其中，曼哈頓的感染率達到每10萬人790.87，遠超史泰登島的每10萬人550.67。

目前，曼哈頓共有八個社區的七天平均檢測 陽性率超過10%，而且幾乎所有社區的接種率都超過90%，說明突破感染現象嚴重；例如，翠貝卡(Tribeca，10007)的七天平均陽性率達到12.87%，而該區的接種率高達99%，96%的人已經完全接種。

若按照單周感染人數算，布碌崙(布魯克林)的威廉斯堡排在第一，12月10日至16日當周新增696例感染者，但該區也是全市接種率最低的社區之一，僅有55%的人完全接種；第二名是曼哈頓的東村/格林威治村周邊，上周新增618例，七天平均檢測陽性率高達11.26%，但該區的接種率達到74%。

不過，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，曼哈頓的陽性率暴增，也可能是因為曼哈頓的檢測資源比其他區較多，更多人正在尋求檢測，市府未來也將在其他區增加檢測資源。

同時，突破感染頻發也讓人懷疑疫苗是否有效，但目前數據顯示，疫苗不僅能有效防禦重症和死亡，也能一定程度上防止染疫；截至12月4日，未接種者的感染率為每10萬人804.46，是接種者每10萬人96.81的接近10倍；同時，未接種者的住院率為每10萬人40.17，接種者則僅有每10萬人2.99。