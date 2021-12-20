病毒檢測一位難求 居家自測包售罄

法拉盛新冠病毒檢測和疫苗接種車大排長龍。（記者張心／攝影）

新冠疫情 又以迅雷不及掩耳之勢反彈，紐約市作為全州疫情震中，也連日確診人數破萬；在剛過去的周末，新冠檢測 站人潮洶湧，大排長龍，一位難求；CVS、Walgreens、Amazon等多家連鎖藥房及網站售賣的居家自測包(COVID-19 Rapid Self-Test at Home Kit)也紛紛售罄，消毒產品和防疫口罩再度被擺放至商家的櫥窗中央。

Walgreens網站顯示居家自測儀器都已售罄，只有價格高於100元的產品還有供應。（取自Walgreens網站）

「我昨天跑了三家CityMD想做病毒檢測，但下午2時到店就都通知我當日排號都已滿額，讓我明天早上8時再來排隊。」家住皇后區森林小丘(Forest Hills)的吳女士表示，她的先生在曼哈頓一間金融公司上班，最近辦公室有同事感染新冠，公司宣布同樓層員工暫時全部回家辦公，她和先生也很擔心「中招」，「去年同期最嚴重的時候，也沒有這樣下午2時來就做不上檢測的，看來新Omicron變種病毒傳染力確實很強。」

近日紐約確診病例大增，檢測點一位難求，圖為一名女子在曼哈頓街頭的流動檢測巴士接受取樣。(路透)

「我月初來家附近的診所檢測，當時隨到隨測根本不用排隊，十天前來得排隊一個小時，昨天去就根本排不上號了，要我第二天早點來掛號。」在法拉盛居住十年的郭女士說，新冠爆發以來，家人和親朋好友都未出現陽性病例，如今卻出了好幾個感染病例，「反正直接或間接認識的人裡面，總有感染的，這在前幾波大流行中從未出現過。」

CVS網站的新冠病毒居家自測儀器全部售罄。（取自CVS網站）

排不到檢測的市民，轉而選擇購買新冠病毒居家自測包，無奈因為目前生產相關商品的品牌較少，CVS網站早已售罄，「雖然極個別店裡顯示還有貨，但我去的時候店員表示不實，稱早就賣光了，不知道什麼時候會補貨。」吳女士說。Amazon上的居家自測儀包很多的都顯示售罄，個別品類標明要新年才可能有貨；Walgreens網站顯示都已賣光，只有價格高於100元的產品還有供應。

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)表示，冬季疫情已經開始，天氣轉冷、疫苗抗體減弱及出現Omicron變種，都在導致新一波疫情高峰的到來，敦促全體州民都去接種疫苗及補強針；紐約州住院病例雖仍比疫情最高峰低，但過去兩周已攀升25%，全州醫療系統已明顯吃緊。