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變種病毒壟罩 逾3成百老匯音樂劇再關

記者顏嘉瑩／紐約報導
秋季重開的30多部百老匯音樂劇，在新一波疫情下，已有三分之一場次再次叫停；圖為上演「漢密爾頓」的劇院。(路透)
秋季重開的30多部百老匯音樂劇，在新一波疫情下，已有三分之一場次再次叫停；圖為上演「漢密爾頓」的劇院。(路透)

Omicron變種病毒在紐約州連續創下自疫情爆發以來的單日確診人數新高，日前重開的30多部百老匯音樂劇，在此波疫情下，目前已有三分之一的場次再次宣布暫停演出，每年聖誕季的經典演出「聖誕奇觀秀」(Christmas Spectacular)，也宣布取消今年的全部演出場次。

疫情後，在今年9月重返舞台的音樂劇共有32部，不過變種病毒下影響而已暫停或即將暫停演出的音樂劇，則共有十部，其中包括漢密爾頓(Hamilton)、「無比驕傲」(Ain't Too Proud)、「冥界」(Hadestown)、「哈利波特與被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)、「小碎藥丸」(Jagged Little Pill)、「麥可·傑克遜傳記音樂劇」(MJ The Musical)、「紅磨坊」(Moulin Rouge! The Musical)、「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire)和「蒂娜」(Tina)等，都受到影響；外百老匯的「花樣獠牙」(Little Shop of Horrors)，也將取消演出。

百老匯音樂劇在變種新冠病毒威脅下，截至目前為此已有三分之一的音樂劇陸續暫停演出。...
百老匯音樂劇在變種新冠病毒威脅下，截至目前為此已有三分之一的音樂劇陸續暫停演出。(記者顏嘉瑩/攝影)

每年聖誕節期間最著名的無線電城音樂廳(Radio City)「聖誕奇觀秀」(Christmas Spectacular)，也在今年因演出者「火箭女郎」(the Rockettes)多人確診，取消了今年全部場次；主辦方表示，由於疫情帶來的挑戰愈來愈大，雖然在過去七周演出了100多場，但節日季卻無法繼續演出，「我們期待在2022年歡迎觀眾回來欣賞演出。」

不過雖然演出多取消，但Playbill副總裁兼首席運營官Alex Birsh表示，他仍看到藝文活動的一線希望；他說，雖然實體的百老匯秀取消了，但演出並未完全停止，整個系統仍正常運行，每個節目都在不停測試，將在之後再給觀眾更精采絕倫的演出。

百老匯為紐約市文娛生活的象徵，每年可為紐約市帶來數十億元收入，在今年9月歷經18個月關閉後再度登上舞台時，市長白思豪(Bill de Blasio)曾表示，百老匯音樂劇的重新亮燈，代表著城市活力、生活質量以及工作機會的進一步復甦，對所有人都意義重大；如今在節日季遊客紛紛湧入紐約市時陸續取消演出，預計將造成不少損失。

欲取得百老匯最新演出和取消場次等資訊，則可上網頁https://www.broadway.org/zh/performance-times查詢。

百老匯音樂劇在變種新冠病毒威脅下，已有三分之一音樂劇暫停演出，但在時報廣場的售票...
百老匯音樂劇在變種新冠病毒威脅下，已有三分之一音樂劇暫停演出，但在時報廣場的售票點，仍有大批民眾排隊購票。(路透)

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