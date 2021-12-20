紐約中華公所 周四提供莫德納補強針

中華公所與SOMOS將於23日，為社區共同接種莫德納補強針。(中華公所提供)

聖誕與新年即將來臨，但紐約市卻在Delta與Omicron兩個變種新冠病毒的肆虐下，出現另一波疫情高峰；紐約中華公所與和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)近日宣布，訂於23日(周四)在曼哈頓華埠 ，為民眾接種莫德納 補強針，當日打針民眾還可獲得精美禮物。

中華公所主席于金山19日表示，此次SOMOS及百康醫療大聯盟再次攜手，為華埠送來疫苗 ，保障社區數千名長者的健康，此波病毒來勢洶洶，再加上秋冬流感季，于金山呼籲，民眾應盡快完成補強針的接種，以減緩病毒傳播速度，同時為身邊家人朋友健康負責。

SOMOS總裁陳治年醫生表示，節日季民眾參加聚會活動機會增加，雖然紐約州疫苗接種率相對普及，但仍有部分對疫苗保持觀望態度者；陳治年表示，雖然接種疫苗仍存在感染病毒的可能性，但疫苗卻能大幅降低出現重症或死亡風險。

帝國藍十字藍盾公司經理戴日基和探訪護士主任林Teresa，則將為23日的補強針接種活動提供禮物和環保袋各一份；中華公所表示23日的接種活動，於上午10時至下午4時，在勿街62號中華公所大禮堂舉行，民眾不需預約，只需年滿18歲，離上一劑疫苗接種期滿六個月，並攜帶有效身分證明、疫苗卡和醫保卡即可接種。