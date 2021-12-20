紐約州染疫連4天新高 紐約市兩周翻倍 白思豪：未來數周將暴增

紐約州新冠病例已經連續三天突破2萬例，並且連續四天創歷史新高；圖為曼哈頓上西城的一個檢測點，19日大排長龍。(路透)

紐約市 新冠病例已經連續三天突破2萬例，並且連續四天創歷史新高；任期僅剩不到兩周的紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)19日表示，未來幾周疫情 數字預計將猛增，「比以前我們看到的數字都多」，但高峰過後疫情終將消退，紐約市能夠堅持過去；他說，市府與候任市長亞當斯(Eric Adams)團隊一直在積極合作制定抗疫政策，亞當斯也表示將保證抗疫政策的延續性。

州府數據顯示，全州18日新增病例2萬2478例，為連續第三天日新增突破2萬例，連續第三天創歷史新高，七天平均陽性率6.88%；同時，紐約市七天平均日新增病例達到5731例，兩周翻倍；白思豪周日破例舉行記者會，稱數字「令人震驚」，「預計未來幾周病例將出現大幅增長，比我們之前看到的都多，但這些都是暫時的，高峰過去後疫情會消退；如果我們加強接種疫苗和補強針，我們就能撐過去。」

白思豪表示，未來幾周疫情數字預計將猛增，但高峰過後疫情終將消退，紐約市能夠堅持過去。（市長辦公室提供）

近日紐約市各檢測點出現大排長龍的情況，讓人想起2020年3月恐怖的疫情高峰；但白思豪說，紐約市不會再出現去年初第一波疫情高峰的情況，因為現在抗疫工具很多，而且紐約市疫苗接種率很高，因此紐約市不會像當時一樣採取極端的防疫方法。

同時，市府將於21日前在全市五區新增八個檢測點，將市府運營的固定檢測點數量增至30個，同時另有93個移動檢測點；此外，市府還將通過社區組織，向有需求的民眾發放居家檢測包；白思豪還呼籲聯邦政府支援紐約市抗疫，包括推廣抗體療法、加速批准輝瑞抗病毒藥物以及必要時啟動國防生產法。

候任市長亞當斯也視頻參加記者會，白思豪說，市府和亞當斯的團隊一直保持交流合作，制定抗疫計畫，抗疫不會受到市府交接的影響；亞當斯則表示，未來兩周將是決定疫情走向的時刻，現任政府和下屆政府都將確保市民擁有足夠的抗疫資源，「交接團隊有著前所未有的合作，我們將保證政策的延續性。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，Omicron是到目前為止「最為可怕」的變種病毒，基本可以確定即使打過疫苗或者曾經染疫，仍有可能感染，「但毫無疑問，疫苗仍然可以預防重症和死亡；我們也有也有其他辦法，例如戴口罩、避免聚會，如果感到不適應待在家裡。」

目前百老匯已經取消多個劇目表演，不少餐廳也因疫情停業，但白思豪卸任前規模最大的活動、跨年儀式仍未取消；白思豪表示，市府已經與主辦方商討防疫政策，聖誕節之前將更新。