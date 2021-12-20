黃敏儀承諾上任後 要求亞平會、社服局召開公聽會

候任市議員黃敏儀就法拉盛39大道興建遊民所一事發表聲明，承諾上台後要求亞平會及市府相關方召開公聽會。（記者張心／攝影）

第20選區候任市議員黃敏儀19日就法拉盛 39大道興建遊民收容所一事發表聲明，直言亞洲人平等會(AAFE)、市遊民服務局(DHS)和城市資源機構(Urban Resource Institute)議案過程缺乏透明度，承諾1月1日上任後會要求相關單位召開公聽會，邀請社區領袖、商家與居民共同探討遊民所項目方案。

在聲明中，黃敏儀說，「在過去的兩周里，我與許多本地居民、商家和社區人士，就大學點 大道的收容所建設開發專案交換意見。從這些對話中可以明顯看出，大家一致認為，相關過程不僅倉促，也缺乏透明度。我們大多數人在12月初才通過媒體新聞首次得知這項提案，從接獲通知到開始施工，只有不到兩個月。亞洲人平等會最近才開始與社區成員和媒體會面說明，卻已計畫在2月開始施工，市府的社會服務局(DSS)、無家可歸者服務局(DHS)與負責此案的城市資源中心(URI)至今仍未舉辦任何公聽會。」

黃敏儀表示，即便這個項目不需要社區委員會或市議員的批准，但社區參與和支持仍然至關重要。本屆市府任期即將結束，在任內最後幾天倉促推動這個項目，絕對無法贏得社區信任與支持。社區成員至今已經收集了超過2萬5000個簽名，要求市府公開相關資訊，並且回應民眾的質疑與要求。

她說，「我認為，研討在此地建造平價住房的可行性，將可獲得更多支持。紐約州主計長上周發表一份關於大法拉盛地區的報告指出，在疫情前的2019年，大法拉盛地區有40.7%的租房者面臨嚴重的租金 負擔，比例遠高於紐約市任何社區。唯有建造更多平價住房，我們才能從根源上打擊無家可歸的問題，讓有需要的家庭能得到穩定的住所。」

聲明最後，黃敏儀承諾，會在明年1月上任後，將要求社會服務局、城市資源中心與亞洲人平等會召開一次公開會議，邀請社區領袖、商家與居民，進一步探討社區對此收容所建案的擔憂。