反對建遊民所 法拉盛華人示威 支持派對街抗議遭圍轟

百人聚集法拉盛39大道，反對遊民所興建。（主辦方提供）

逾百名華人齊聚法拉盛 39大道遊民所興建點，抗議亞洲人平等會(AAFE)聯合市遊民局(DHS)暗箱操作，痛斥亞平會出賣社區，要求改建可負擔住房；當日也有遊民所支持者現身，與百人抗議隊伍一街之隔，表示法拉盛需要遊民所和過渡性住房，遭到圍觀民眾的集體抗議。

活動順承近期一直進行的反遊民所簽名活動，截至目前共計收到3萬多份簽名，市議員顧雅明也參與當日簽名活動，表示亞平會幫扶弱勢群體的構想是好的，但是應該跟附近的商家討論一下，他一方面反對該項目興建的地址，另一方面反對相關方之前未與社區溝通。

市議員顧雅明參與反對遊民所興建簽名活動。（主辦方提供）

州參議員劉醇逸也於當日發表聲明，稱法拉盛遊民所項目一直在黑暗中進行，他要求擱置該項目，直到能夠完全與誠實的公開，在與大眾討論之前，不應有動工的日期。

「大家的主要訴求是亞平會不應該搞黑箱作業，媒體曝光後又不停編故事，導致在人們心中失去信用；現在他們從政府那邊拿到4.4億元興建該遊民所項目，其實這筆龐大的資金可以買任何豪華的可負擔住房，而可負擔住房才是法拉盛確實需要的。」活動組織者羅維宗說。

州眾議員 金兌錫(Ron Kim)和前州眾議員楊愛倫(Ellen Yang)也參與抗議集會，活動組織者陳熠表示，他呼籲至今未發聲的皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)也能關心轄區的華裔選民，對法拉盛遊民所項目表達態度。

法拉盛居民在抗議示威現場參與反對遊民所興建簽名活動。（主辦方提供）

活動當日有四名遊民所支持者到場，舉著「Working Families Need Shelter For Children」的牌子，和反對遊民所興建方參與者發生言語衝突。法拉盛勞工家庭協會也向圍觀居民發放「法拉盛需要政府樓及過度性房屋」的傳單，遭到民眾的強烈反對，「為什麼要建在這麼市中心的地方？」一名拿到傳單的女居民大聲說道，「亞平會一天到晚瞎講，你們還替他們發傳單，是不是腦子不清楚？」

亞平會19日晚間表示，「由於缺乏足夠的資金和較長的開發周期，建造常規可負擔性住房並不是一個選擇。我們的社區迫切需要幫助，當前計畫是一個富有同情心的解決方案。」亞平會在聲明最後說，我們保證社區會有充分的機會參與，不僅聽取來自亞平會，也來自政府官員和城市資源機構(Urban Resource Institute)的意見，「我們期待在未來幾周向公眾分享更多的細節，並回應社區的反饋。」