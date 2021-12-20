我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron傳播力超乎尋常 美國單日確診恐達百萬例

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

反對建遊民所 法拉盛華人示威 支持派對街抗議遭圍轟

記者張心／紐約報導
百人聚集法拉盛39大道，反對遊民所興建。（主辦方提供）
百人聚集法拉盛39大道，反對遊民所興建。（主辦方提供）

逾百名華人齊聚法拉盛39大道遊民所興建點，抗議亞洲人平等會(AAFE)聯合市遊民局(DHS)暗箱操作，痛斥亞平會出賣社區，要求改建可負擔住房；當日也有遊民所支持者現身，與百人抗議隊伍一街之隔，表示法拉盛需要遊民所和過渡性住房，遭到圍觀民眾的集體抗議。

活動順承近期一直進行的反遊民所簽名活動，截至目前共計收到3萬多份簽名，市議員顧雅明也參與當日簽名活動，表示亞平會幫扶弱勢群體的構想是好的，但是應該跟附近的商家討論一下，他一方面反對該項目興建的地址，另一方面反對相關方之前未與社區溝通。

市議員顧雅明參與反對遊民所興建簽名活動。（主辦方提供）
市議員顧雅明參與反對遊民所興建簽名活動。（主辦方提供）

州參議員劉醇逸也於當日發表聲明，稱法拉盛遊民所項目一直在黑暗中進行，他要求擱置該項目，直到能夠完全與誠實的公開，在與大眾討論之前，不應有動工的日期。

「大家的主要訴求是亞平會不應該搞黑箱作業，媒體曝光後又不停編故事，導致在人們心中失去信用；現在他們從政府那邊拿到4.4億元興建該遊民所項目，其實這筆龐大的資金可以買任何豪華的可負擔住房，而可負擔住房才是法拉盛確實需要的。」活動組織者羅維宗說。

眾議員金兌錫(Ron Kim)和前州眾議員楊愛倫(Ellen Yang)也參與抗議集會，活動組織者陳熠表示，他呼籲至今未發聲的皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也能關心轄區的華裔選民，對法拉盛遊民所項目表達態度。

法拉盛居民在抗議示威現場參與反對遊民所興建簽名活動。（主辦方提供）
法拉盛居民在抗議示威現場參與反對遊民所興建簽名活動。（主辦方提供）

活動當日有四名遊民所支持者到場，舉著「Working Families Need Shelter For Children」的牌子，和反對遊民所興建方參與者發生言語衝突。法拉盛勞工家庭協會也向圍觀居民發放「法拉盛需要政府樓及過度性房屋」的傳單，遭到民眾的強烈反對，「為什麼要建在這麼市中心的地方？」一名拿到傳單的女居民大聲說道，「亞平會一天到晚瞎講，你們還替他們發傳單，是不是腦子不清楚？」

亞平會19日晚間表示，「由於缺乏足夠的資金和較長的開發周期，建造常規可負擔性住房並不是一個選擇。我們的社區迫切需要幫助，當前計畫是一個富有同情心的解決方案。」亞平會在聲明最後說，我們保證社區會有充分的機會參與，不僅聽取來自亞平會，也來自政府官員和城市資源機構(Urban Resource Institute)的意見，「我們期待在未來幾周向公眾分享更多的細節，並回應社區的反饋。」

百人聚集法拉盛39大道，反對遊民所興建。（主辦方提供）
百人聚集法拉盛39大道，反對遊民所興建。（主辦方提供）
四名遊民所支持者現身，表示法拉盛需要遊民所和過渡性住房。（主辦方提供）
四名遊民所支持者現身，表示法拉盛需要遊民所和過渡性住房。（主辦方提供）

法拉盛 眾議員 皇后區

上一則

長島亞裔女校長 遭歧視信騷擾 華人協會會長：不是個例

下一則

病毒檢測一位難求 居家自測包售罄

延伸閱讀

華女寄4萬元支票被竊 警緝亞裔女嫌犯

華女寄4萬元支票被竊 警緝亞裔女嫌犯
華女郵寄支票至法拉盛被竊逾4萬元 警緝嫌犯

華女郵寄支票至法拉盛被竊逾4萬元 警緝嫌犯
亞裔男子涉搶法拉盛錫克教堂50元 警緝嫌犯

亞裔男子涉搶法拉盛錫克教堂50元 警緝嫌犯
法拉盛免費疫苗接種 華人踴躍 黃敏儀鼓勵打補強針

法拉盛免費疫苗接種 華人踴躍 黃敏儀鼓勵打補強針
紐約州府：法拉盛地區熬過疫情 經濟再度崛起

紐約州府：法拉盛地區熬過疫情 經濟再度崛起

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
州長霍楚表示，新冠疫情在感恩節後出現了「令人驚恐的反彈」；圖為紐約市民在曼哈頓接受病毒檢測。(路透)

紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

2021-12-15 02:29
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包